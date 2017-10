Fußball-Kreisliga A SV Herten gewinnt Stadtderby

Fußball-Kreisliga A: West-Tabellenführer feiert 4:1-Erfolg über den SV Nollingen. In der Ost-Liga lässt der FC RW Weilheim den SV Nöggenschwiel mit 6:1 abblitzen

Kreisliga A-Ost

FC RW Weilheim – SV Nöggenschwiel 6:1 (2:1). (neu) "Wir sind gut in Partie gekommen und müssten eigentlich in der ersten Hälfte höher führen", sagte Weilheims Trainer Lars Müller nach dem Derbysieg. Stattdessen gab es einige Schreckskunden. Die Nöggenschwieler wurden stärker. Daniel Bächle traf beim Stand von 1:1 den Pfiosten. Nach der Pause vereitelte der starke A-Jugendtorhüter Martin Villinger den Nöggenschwieler Ausgleich. Im direkten Gegenzug erhöhte der ddreifache Torschütze Patrick Steffen auf 3:1. Damit war die Partie gelaufen.

SV BW Murg – FC Bad Säckingen 1:1 (1:0). – Derbystimmung herrschte auch in Murg. Wieder reichte es dem SV BW gegen den FC Bad Säckingen nicht für einen Sieg. Michele Campagna (41.) brachte die Murger in Führung. Sportchef Reiner Rufle: "Wir hätten das 2:0 nachlegen müssen." Im zweiten Durchgang spielten die Gäste aus Bad Säckingen robust und forderten die Blau-Weißen in den Zweikämpfen. Dies zeigte Wirkung. Veselin Radic (77.) gelang der Ausgleich. Rufle gestand: "Der Punkt war für die Bad Säckinger hoch verdient. Wir müssen die Zweikämpfe eben annehmen."

SV 08 Laufenburg II – FC Hochrhein 2:1 (2:0). – Wie eine Erlösung wirkte der erste Saisonsieg bei den Laufenburgern. "Endlich hat es geklappt, und ich denke, der Sieg war verdient", fiel Laufenburgs Trainer Thomas Scherzinger ein Stein vom Herzen, "wir haben vor allem in der ersten Hälfte stark gespielt." Die Gäste waren zumeist mit Sandardsituationen gefährlich. Scherzinger resümierte: "Wir haben es heute einfach mal verdient."

SV Berau – FC Bergalingen 3:0 (2:0). – Der SV Berau holte sich gegen den Aufsteiger einen überzeugenden Sieg und verschaffte sich ein kleines Polster zur Abstiegszone. Jörhg Isele (7.) brachte die Berauer früh in Führung. Magnus Isele (35.) legte nach. Somit war der Grundstein für den Heimerfolg gelegt. Jörg Isele (87.) setzte den Schlusspunkt.

SG Mettingen/Krenkingen – SV Rheintal 4:1 (2:1). – In der ausgeglichenen ersten Hälfte mangelte es noch an Höhepunkten. "Es gab nix Zwingendes", beschrieb SG-Co-Trainer Marco Prothmann, "zum Glück sind wir nach dem Tor von Daniel Bächle mit einem 2:1 in die Halbzeit." Im zweiten Durchgang lief es besser. Der SV Rheintal schwächte sich dagegen selbst. Alban Hashani (56.) sah Gelb-Rot. Danach spielte nur noch die SG. In der Schlussminute flog auch noch Rheintals Manuel Roder mit einer Ampelkarte vom Platz.

VfB Waldshut – FC Weizen 2:1 (1:1). – der FC Weizen bot dem Favoriten Paroli. Er forderte den VfB richtig. "Wir hätten einen Punkt verdient gehabt", haderte Weizens Trainer Michael Gallmann. Sein Kolleg beim VfB meinte indes: "Wir haben schwach gespielt. Ein Traumtor von Johannes Renz hat das Spiel entschieden. Hannes hat dieses Tor angekündigt." Shqiprim Kertoku (20.) hatte die Weizener Führung von Manuel Scherble (4.) ausgeglichen.

SV Albbruck – Spvgg. Wutöschingen 4:1 (2:0). – Sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen – der SV Albbruck ist auf dem Weg nach oben. "Wir sind zufrieden. Wir haben gegen einen spielerisch guten Gegner gute Spielzüge gezeigt", freute sich Albbrucks Trainer Markus Jehle. Allmählich finde sich das Team und die Rädchen greifen. Jehle: "Es passt im Moment." Mario Hoppe, Marco Vögele und zwei Mal Tobias Hoffmann sicherten den Sieg. Für die Gäste traf Moritz Maier.

Kreisliga A-West

SV Herten – SV Nollingen 4:1 (2:1). – "Es war nicht unser bestes Spiel", gestand Hertens Trainer Thorsten Szesniak nach dem Sieg im Stadtderby, "so deutlich, wie das ERgebnis es vermuten lässt, war es nicht." Aber bei einem 4:1 könne er damit leben. Bis zur 75. Minute war es eng. Dann verwandelte Tunahan Kocer einen Starfstoß zum 3:1. Das war die Entscheidung. Bis dahin hatten sich die Nollinger tapfer gewehrt. Besonders stark waren sie in der Phase nach Eders 1:1. Nutzte nichts.

FC Hausen – SV Karsau 2:3 (1:2). – Beim SV Karsau läuft es wieder. "Altmeister" Sven Hertrich, der eigentlich aufgehört hatte, durfte mal wieder ran, und er hatte nichts verlernt. Er brachte seine Elf mit 2:1 in Führung. Für die Entscheidung sorgte schließlich Dennis Wolf (48.). Allerdings wurde es gegen Ende noch einmal knapp.

FV Degerfelden – FV Fahrnau 2:1 (2:0). – Der FV Degerfelden ist in Fahrt. Auch gegen den mit seinem neuen Trainer Michael Geßner angetretenen FV Fahrnau setzten die Degerfelder Akzente. Patrick Streule (13.) und Jan Steininger (40.) trafen für den FVD.