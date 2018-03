Regionalsport Hochrhein SV Herten geht mit Respekt ins Derby

Fußball-Kreisliga A-West: Gegner FV Degerfelden ist zur Zeit ganz gut drauf. SV Karsau vor schwerer Aufgabe beim FC Hauingen. SV Nollingen beim punktgleichen SV Weil III

Fußball-Kreisliga A-West: – Die Winterpause scheint Spitzenreiter SV Herten nicht gut getan zu haben. Die Elf von Trainer Thorsten Szesniak kassierte zuletzt zwei Niederlagen in Folge. Die Stimmung vor dem Derby beim FV Degerfelden am Sonntag ist eher gedrückt.

Szesniak stellte schon vor der Winterpause leichte Schwächen bei seiner Mannschaft fest. Jetzt müsse sie aber den Schalter umlegen. Aus seiner Sicht komme das Derby jetzt zum richtigen Zeitpunkt: "Wenn wir gewinnen, können wir uns aus dem Loch rausschießen." Vor allem hofft er, dass es ein Spiel wird, das den Namen Derby verdient. Szesniak: "Das Hinspiel war kein richtiges Derby. Die Degerfelder stellten sich mit zehn Mann hinten rein. Das wird diesmal hoffentlich anders."

Der Blick auf die Statistik bestätigt Szesniaks Eindruck. Der FV Degerfelden hat aus den vergangenen fünf Partien drei Siege und ein Remis erzielt und sich auf Platz sechs vorgearbeitet. Im Hinspiel waren die Degerfelder ohne Punkt als Schlusslicht zum Derby nach Herten gekommen. Das 0:0 kann als Wendepunkt gesehen werden.

Beim SV Nollingen hatte man sich alles anders vorgestellt. Nach der jüngsten Entwicklung ist nun Abstiegskampf angesagt. Die neu formierte Elf von Trainer Marco Pagnamenta fährt zum punktgleichen SV Weil III. Im Hinspiel, noch mit allen Spielern und Trainer Giovanni Di Feo, fegten die Nollinger die Weiler Dritte mit 12:0 vom Platz. Die Vorzeichen haben sich aber drastisch verändert. Die Nollinger dürften morgen froh sein, wenn sie einen Punkt mitnehmen.

Mit viel Respekt begegnet Trainer Wilfried Zäh vom SV Karsau dem kommenden Gegner, dem FC Hauingen: "Ich kenne das Team und Trainer Mick Fahr, der schon unter mir gekickt hat, sehr gut. Die Hauinger halten zusammen wie Pech und Schwefel." Er weiß, wie schwer die Aufgabe in Hauingen ist, zumal die Hauinger mit dem 5:0 gegen den TuS Stetten gleich ein Achtungszeichen gesetzt haben und jetzt Zweiter sind. Chancenlos sieht Zäh sein Team nicht. Immerhin gelang dem SV Karsau nach zäher Vorbereitung beim FV Haltingen zum Start ein 1:1. Zäh: "Diese Leistung müssen wir jetzt bestätigen."

Fussball-Kreisliga A-West (Schiri-Ansetzungen und SÜDKURIER-Tipps)

Samstag, 15 Uhr:

TuS Stetten – FC Hausen (Vorrunde: 4:2). – SR: Arno Schorer (Freiburg). – Tipp: 4:0.

15.30 Uhr:

FV Fahrnau – FC Huttingen (0:0). – SR: Riccardo Lombardo (Bad Säckingen). – Tipp: 2:1.

16 Uhr:

FC Hauingen – SV Karsau (3:2). – SR: Timo Bugglin (Weil). – Tipp: 3:1.

18 Uhr:

SV Weil III – SV Nollingen (0:12). – SR: Patrick Biehler (Lutterbach/F). – Tipp: 4:1.

TuS Kl. Wiesental – FC Steinen (1:3). – SR: Holger Trefzer (Hasel). – Tipp: 2:2.

Sonntag, 10.30 Uhr:

FV Lörrach-Brombach III – SV Schopfheim (4:1). – SR: Gaspare Lombardo (Rheinfelden). – Tipp: 3:1.

15 Uhr:

FV Degerfelden – SV Herten (0:0). – SR: Remigiusz Baran (Weil). – Tipp: 0:2.

FV Haltingen – SV Todtnau (2:2). – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – Tipp: 3:0.

Thorsten Szesniak (SV Herten): "Wir müssen den Schalter umlegen"

Seit zwei Jahren trainiert Thorsten Szesniak (40) wieder den SV Herten. Nach einer Pause hatte der ehemalige Torwart das Team schon einmal für acht Jahre geführt.

Thorsten, nach der souveränen Herbstserie habt Ihr nach der Winterpause zwei Niederlagen in Folge kassiert. Was ist denn los?

Dafür gibt es nach zwei Ursachen. Wir vergeben eindeutig zu viele Chancen im Moment. Das ist schon richtig brutal. Die Effizienz fehlt bei uns. Und hinten verteidigen wir nicht konsequent genug und machen es den Gegnern viel zu einfach. Es ist so: Wir spielen uns Chancen heraus und schauen zu, wie der Gegner zu Toren kommt. Das steht in einem totalen Missverhältnis.

Zum Glück patzt – außer dem FC Hauingen - auch die Konkurrenz.

Das ist nur ein kleiner Trost. Aber wir müssen auf alle Fälle schleunigst eine Trendwende schaffen, den Schalter umlegen, vor allem besser verteidigen. Sonst müssen wir bald nicht mehr auf die Konkurrenz schauen. Wir müssen drei Tore schießen, um zu gewinnen. Das kann einfach nicht sein.

Was heißt das fürs Derby beim FV Degerfelden am Sonntag?

Was die Form angeht, ist der FV Degerfelden jedenfalls im Moment im Vorteil. Seit Mike Baltensperger da mitmischt, ist die Mannschaft sehr stabil, und die Degerfelder schwimmen auf einer Euphoriewelle. Wir treten mit größtem Respekt in Degerfelden an. Es wird schwer – auf jeden Fall. Ich denke, dass wir auf einen ganz anderen Gegner als im Hinspiel treffen werden.