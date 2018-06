Regionalsport Hochrhein SV Herten badet im Glück und im Schaum

Fußball-Kreisliga A-West: 3:1-Sieg gegen den SV Todtnau beseitigt die letzten Zweifel am Meistertitel und sofortigen Wiederaufstieg in die Bezirksliga. Torjäger Tunahan Kocer wartet vergeblich auf seinen Traktor

Fußball-Kreisliga A-West: – Die Feuerwehr legte nach dem Schlusspfiff einen Schaumteppich auf den Rasen im Stadion an der Steinenstraße. Einer zählte: „Los kommt. Drei, zwei, eins.“ Und ab ging’s. Die Spieler des SV Herten setzten zum Sprung an und tauchten in das weiße, flauschige Gemisch. Sie sahen aus wie kleine Bubis, die eben aus der Badewanne gestiegen waren.

So feierte der SV Herten endgültig den Titel. Mit dem 3:1-Sieg über den SV Todtnau in einer lockeren Sommerpartie beseitigten die Hertener alle Zweifel und machten den direkten Wiederaufstieg ins Bezirksoberhaus perfekt.

Die obligatorischen Meister-T-Shirts „Nie mehr 9. Liga“ lagen bereit. Die Sektkorken knallten, es wurde gespritzt, gelacht, gesungen, getanzt. Der Meister feierte ausgelassen. „Jemand will noch einen Traktor organisieren, den ich fahren soll“, verriet Hertens Torjäger Tunahan Kocer, der sein Konto mit einem Doppelpack aufstockte. Bis eine Stunde nach Spielschluss war das Gefährt jedoch nirgends zu sehen.

Das Spiel ist schnell erzählt. Die Hertener wollten die Partie schnell entscheiden. Das klappte bestens. Philipp Müller (34.) und Kocer (41./67.) machten gegen einen stark ersatzgeschwächten SV Todtnau alles klar. Dann warteten die Hertener auf und um den Rasen eigentlich nur noch auf den Schlusspfiff.

Die Hertener gönnten dem Gast in dem dahin plätschernden Spiel sogar noch den Ehrentreffer durch Justus Eckert (76.). „Unter diesen Umständen war es in Ordnung. Es war wichtig, dass sich alle noch einmal konzentriert haben“, sagte Meistertrainer Thorsten Szesniak. Dass seine Elf viele Möglichkeiten ungenutzt ließ, interessierte am Ende keinen. Das Ziel ist erreicht. Im Moment des Triumphs entspannten sich die Gesichtszüge des Perfektionisten Szesniak – und er feierte lustig mit.

Vorsitzender Stefan Weber (SV Herten): "Zweifel an der Qualität unseres Teams hatte ich nie" Erst zwei Jahre im Amt, erlebte Stefan Weber (39), den Ab- und Aufstieg in die Bezirksliga. Der waschechte Hertener ist schon einige Jahre im Vorstand aktiv. Stefan Weber, endlich Meister. Wie fühlen Sie sich als Vereinschef? Besser als vergangene Woche, als es eigentlich auch schon klar war. Jetzt ist es rechnerisch sicher, und es ist doch ein schöneres Gefühl, wenn man den Titel mit einem Sieg feiern kann. Wie wichtig ist der Wiederaufstieg? Es wäre kein Beinbruch gewesen. Es ist schwierig, wenn man absteigt und nicht weiß, wo man steht. Das Team ist zusammen geblieben, die Trainer haben hervorragend gearbeitet, im Verein stimmt’s. Vielleicht war der Abstiegs nötig, um sich neu zu sortieren. Was macht das Team aus? Wir haben ein super Trainerteam. Die Mannschaft hält zusammen. Es ist eine Geschlossenheit da. Gab’s Momente mit Zweifeln? Die schwierigste Situation war nach der Winterpause mit drei Niederlagen in Folge. Wir haben alles analysiert, unsere Lehren gezogen und nach vorn geschaut. Nach der schlechten Vorbereitung wussten wir, dass wir zwei, drei Wochen brauchen, um wieder die PS auf die Strecke zu bringen. Aber Zweifel an der Qualität des Teams hatte ich nie. Was trauen Sie der Elf in der Bezirksliga zu? Wir genießen erst einmal den Titel. Wir wollen dann eine gute Saison spielen. Das Ziel ist, immer über dem „Strich“ zu bleiben. Ich denke, der Kader ist stark genug, um mitzuhalten. Die Spieler haben in dieser Saison Selbstvertrauen getankt. Fragen: Michael Neubert

