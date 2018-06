Regiosport Hochrhein SV Görwihl steht vor dem großen Abenteuer

Fußballerinnen aus dem Hotzenwald werden Bezirksliga-Miester und steigen erstmals in ihrer 21-jährigen Team-Geschichte in die Landesliga auf. Ömer Cicek kehrt zurück und wird neuer Trainer für Willi Schlachter

Frauenfußball: – Seit je her bezeichnet sich Görwihl als die „Metropole des Hotzenwaldes“. Doch so richtig trifft dieses bescheidene Attribut erst jetzt zu. Denn spätestens ab September sorgen die heimischen Fußballerinnen dafür, dass Görwihl in Südbaden bekannt wird. Erstmals seit der Gründung seines Frauenfußballteams im Jahr 1997 spielt der SV Görwihl in der Landesliga.

Für die Spielerinnen dürfte die neue Liga ein kleines Abenteuer werden – mit ungewissem Ausgang. Der bisherige Trainer Willi Schlachter macht sich jedenfalls keine ernsthaften Sorgen um seine Mannschaft: „Der Teamgeist ist enorm, die Spielerinnen verstehen sich sehr gut. Ich bin davon überzeugt, dass sie Rückschläge verkraften werden.“

Dass es für einen Aufsteiger in der Landesliga keinen Bonus gibt, sehen die Görwihlerinnen an den Erfahrungen, die die Neulinge SG Schliengen und die SG Mettenberg in dieser Saison machen. Das Duo ziert das Ende der Tabelle und wird im nächsten Spieljahr wieder in der Bezirksliga antreten. Entsprechend sind sich die Görwihlerinnen bewusst, dass ihnen dieses Schicksal auch blühen kann.

Einen Vorgeschmack lieferte ihnen das Pokalfinale an Fronleichnam in Bergalingen, als sie vom Vizemeister FC Hauingen, der bis 2017 mehrere Jahre überregional spielte, mit 0:5 vom Platz gefegt wurden: „Da waren wir chancenlos“, gibt Schlachter offen zu, will die Partie als Maßstab aber nicht gelten lassen: „Wir sind in der Breite sehr gut aufgestellt und ich bin überzeugt, dass der SV Görwihl in der Landesliga für manche Überraschung sorgen wird.“

Ganz umsonst sind die Görwihlerinnen ja auch nicht Meister geworden. Immerhin starteten sie mit vier Punkten Rückstand aus der Winterpause. Zu diesem Zeitpunkt hatte Willi Schlachter das Traineramt übernommen: „Mein oberstes Ziel war es, den Mädchen wieder Spaß am Fußball zu vermitteln.“ Das gelang ihm auf Anhieb, denn in der Folge wurde so ziemlich alles besiegt, was sich in den Weg stellte. Einzig bei der SG Efringen-Kirchen/Istein musste das Team um Spielführerin Ursula Kreml mit einem 1:1 zufrieden sein.

Knackpunkt der Saison, in der alle elf Heimspiele und mit nur drei Gelben Karten die Fairnesswertung gewonnen wurden, waren der 29. April und der 1. Mai. Sonntags wurde der FC Hauingen besiegt. Marion Strittmatter und Stephanie Raithmeier machten in nur vier Minuten aus dem 0:1 ein 2:1. Zwei Tage später folgte der Einzug ins Pokalfinale durch ein 4:1 beim ESV Waldshut. „Wir hatten keine Verletzten in der Rückrunde und waren einfach gut im Tritt“, so Schlachter, der nun Platz für Ömer Cicek macht, der an seine alte Wirkungsstätte zurück kehrt.

Als Meistermacher sieht sich Willi Schlachter, einst gefürchteter Torjäger sowohl beim SV Oberwihl als auch beim SV Niederwihl allerdings nicht: „Die Mannschaft lebt vom Zusammenhalt. Jeder hat seinen Anteil am Erfolg.“ Und doch nennt er einen Namen, der seit vielen Jahren mit dem Görwihler Frauenfußball verbunden ist: „Ohne Daniela Zapf wäre hier vieles nicht möglich gewesen. Sie hilft an allen Ecken und Enden und hat die organisatorischen Fäden fest in der Hand“, lobt er die gute Seele des SV Görwihl: „Sie ist auf ihre Art schon die Mutter der Kompanie“, schmunzelt Schlachter.

Er selbst zieht sich nicht ganz zurück, begleitet das Team auch in der Landesliga. Allein schon, weil seine Tochter Daniel mitmischt. Wenn Ömer Cicek ihn brauche, sei er unterstützend dabei. Bis dahin hofft er, dass sich vielleicht ein gemeinsamer Weg der Fußballerinnen der Gesamtgemeinde ergibt.

„Ich war immer ein Befürworter von Fusionen“, erinnert er an den Zusammenschluss des SV Oberwihl mit dem SV Niederwihl zur „Eintracht Wihl“. Da mit Neuzugängen für die Görwihler Kickerinnen nicht groß zu rechnen sei und Torjägerin Selina Winkler zumindest in der Vorrunde nicht zum Einsatz kommt, sieht er hier einen Ansatz. Immerhin wurde Torhüterin Steffi Gäng reaktivert – auch eine Oberwihlerin.