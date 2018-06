Regiosport Hochrhein SV Görwihl hat im Pokalfinale nicht den Hauch einer Chance

Frauenfußball: Bezirksliga-Meister unterliegt im Endspiel um den Rothaus-Bezirkspokal vor 330 Zuschauern in Bergalingen dem FC Hauingen mit 0:5. Zweite Görwihler Final-Niederlage in Folge. Traum vom "Double" ist geplatzt

Frauenfußball, Rothaus-Pokalfinale

SV Görwihl – FC Hauingen 0:5 (0:0). – Tore: 0:1 (48.) Zimmermann; 0:2 (60.) Hubrich; 0:3 (71.) Psaras; 0:4 (75.) Hubrich; 0:5 (86./ET) Ganter. – SR: Gaspare Lombardo (Rheinfelden); Assistenten Holger Trefzer (Hasel) und Adrian Rützler (Fahrnau) – Z.: 330 (in Bergalingen).

Die Enttäuschung dauerte zehn Minuten, dann waren die Tränen getrocknet und die Haare schon wieder nass. Daniela Zapf hatte die Magnumflasche geöffnet, ließ es krachen: "Was soll's – wir sind schließlich Meister!" Und der scheidende Trainer Willi Schlachter wollte nach dem 0:5 seiner Görwihler Spielerinnen im Pokalfinale gegen den FC Hauingen auch nicht lang Trübsal blasen: "Wir können trotz dieser Niederlage stolz auf unsere Saison sein."

Die Görwihler Fußballerinnen hatten sich nichts weniger als das "Double" vorgenommen. Doch ohne die pausierenden Selina Winkler und Stephanie Raithmeier und mit der seit Wochen angeschlagenen Franziska Metzger fand die Elf nie zu ihrem Spiel. Der Auftritt war so dürftig, dass sich mancher Zuschauer die Augen rieb: "Die sind wirklich Meister geworden?"

In der Tat war der SV Görwihl im Vergleich zur bärenstarken Rückrunde mit einem 2:1-Sieg gegen die Hauingerinnen, nur ein Schatten seiner selbst: "Wir fanden nie ins Spiel", gab Schlachter, der zur neuen Saison von Ömer Cicek abgelost wird, offen zu: "Nachdem wir zur Pause noch das 0:0 gehalten hatten, war mit dem ersten Gegentreffer bereits der Bann gebrochen."

In der Tat machte der FC Hauingen jetzt mehr aus seiner gandenlosen Überlegenheit. Hatte er vor dem Wechsel seine Chancen noch liegen gelassen, drehte das Team von Armin Kant und Brigitte Waßmer nun auf. Das 1:0 durch die eingewechselte Larissa Zimmermann bauten Sandrina Hubrich und Chayenne Psraras auf 4:0 aus. Den 0:5-Schlusspunkt setzte – und das passte zum Görwihler Spiel – Lisa Ganter mti einem unglücklichen Eigentor. Torhüterin Andrea Ebner hatte einen Psraras-Schuss pariert. Der Ball prallte von Ganters Oberkörper ins Netz.

Am Ende feierten beide Teams – ob mit oder ohne Pokal. "Schade, aber es war die einzige Niederlage in der Rückrunde", so Anna-Maria Huber, die sich jetzt auf die erste Landesliga-Saison in der Geschichte des SV Görwihl freut.