Regionalsport Hochrhein SV Eichsel mit Ersatzmann Michael Kuder

Tischtennis: Zwei Spiele für den Verbandsligisten SV Eichsel am Wochenende. Männer der TTF Stühlingen erwarten den TV St. Georgen

Tischtennis-Verbandsliga, Männer: (mos) Zwei Mal an die Platten muss der SV Eichsel. Morgen wird der TTC Beuren a. d. Aach auf dem Dinkelberg zu Gast sein, tags drauf geht es zum Tabellendritten TTC Mühlhausen. Zwei Punkte gegen den Tabellenneunten TTC Beuren wären wichtig, um den Abstand zum Relegationsplatz zu wahren. Christian Switajski, Mark-Hong Bayer, Dennis Kalt, Lukas Hertrich, Alexander Höferlin und Daniel Granier wollen den 9:5-Sieg der Hinrunde bestätigen. „Beim TTC Mühlhausen rechnen wir uns keine großen Chancen aus“, ist Kalt nicht so optimistisch, da die Eichsler ohne Spitzenspieler Switajski, dafür mit Ersatzmann Michael Kuder an den Bodensee fahren. In der Vorrunde gab es eine knappe 7:9-Niederlage.

Landesliga Staffel 2, Männer: – Die TTF Stühlingen (5.) erwarten den TV St. Georgen (3.) in der Stadthalle. „Die St. Georgener stehen zwar vor uns in der Tabelle, doch wir können sie bezwingen“, hofft Jens Lasarzick auf eine Wiederholung des 9:6 in der Hinrunde. Die wichtigste Voraussetzung dafür wäre, wenn die Stühlinger komplett mit Gerd Schönle, Frank Schädler, Lasarzick, Alexander Dorka, Jacek Hesse und Manuel Burger antreten können.

Landesliga Staffel 3, Männer: – Im Hinspiel reichte es der Eichsler Reserve gegen den Tabellenfünften TTC Weisweil gerade noch zu einem 9:7-Sieg. „Wir spielen ohne Martin Weiss. Das wird schwer“, will das Team um Michael Kuder trotzdem alles geben, um zu punkten. In Weisweil spielen Manuel Brugger, Kuder, Patrick Jünge, Björn Jünge, Torsten Einhaus und Redo Dickhaut.

Landesliga Frauen, Staffel 2: (gew) In der Vorrunde musste sich Vizemeister TTF Sühlingen III mit einem 7:7 gegen den TTC Riedböhringen begnügen. Am Samstag beim vorletzten Saisonspiel beim Tabellendritten im Schwarzwald soll ein Sieg gelingen.