Regiosport Hochrhein SV Eichsel macht's Ruckzuck

Tischtennis: Verbandsliga-Männer fegen TTC Beuren/Aach mit 9:1 vom Dinkelberg. "Dritte" der Stühlinger Frauen muss in Riedböhringen mit einem 7:7 zufrieden sein. TTF-Männer verpassen Sieg gegen TV St. Georgen äußerst knapp

Tischtennis-Verbandsliga, Männer

SV Eichsel – TTC Beuren/Aach 9:1

(mos) Keine Probleme hatte der SV Eichsel (7.) gegen den Tabellenneunten. „Das war eine konzentrierte Leistung“, war das Team um Dennis Kalt dennoch überrascht, bereits nach zwei Stunden als Sieger fest zu stehen. Christian Switajski/Mark-Hong Bayer, Kalt/Lukas Hertrich und Alexander Höferlin/Daniel Granier fuhren drei Siege ein. Im Einzel musste lediglich Bayer gegen Len Raake den Ehrenpunkt für die Gäste zu lassen. Die Punkte für den SV Eichsel holten Switajski (2), Kalt, Hertrich, Höferlin und Granier.

TTC Mühlhausen – SV Eichsel 9:2

(mos) Im Hegau beim Tabellendritten war nach knapp zweieinhalb Stunden alles vorbei für den SV Eichsel: „Der Gegner war zu stark.“ Ohne Spitzenspieler Switajski, dafür mit Ersatzspieler Michael Kuder, war nicht viel zu holen. Höferlin gewann gegen Niklas Winkler und Kuder gegen Matthias Streiter, jeweils in der Verlängerung des Entscheidungssatzes.

Landesliga Männer, Staffel 2:

TTF Stühlingen – TV St. Georgen 8:8

(mos) „Das Unentschieden geht für beide Mannschaften in Ordnung. Leider konnte ich keines meiner beiden Fünf-Satz-Spiele nach Hause bringen“, ärgerte sich Jens Lasarzick vom Tabellenfünften, der es zudem an der Seite von Gerd Schönle gegen Jan Walter/Marc Hackenjos in der Hand hatte, den entscheidenden Punkt zu gewinnen. Jedoch unterlagen sie im Schluss-Doppel im Entscheidungssatz mit 13:15. Im Doppel punkteten Schönle/Lasarzick und Frank Schädler/Alexander Dorka. Im Einzel waren Schönle und Schädler je zwei Mal erfolgreich. Dorka und Jacek Hesse steuerten je einen Punkt bei.

Landesliga Männer, Staffel 3:

TTCWeisweil – SV Eichsel II 9:5

(mos) Trotz der Niederlage beim Tabellenfünften kann die Eichsler Reserve ihren zweiten Platz verteidigen. „In der Mitte hat uns Martin Weiss gefehlt, da sind alle vier Punkte weggegangen“, zog Michael Kuder sein Fazit. Kuder ist sich allerdings auch sicher, dass es mit Weiss sehr eng geworden wäre und die Weisweiler im Endeffekt verdient gewonnen haben. Dabei fing es mit den Doppeln gut an. Kuder/Björn Jünge und Manuel Brugger/Patrick Jünge waren erfolgreich und Torsten Einhaus/Redo Dickhaut mussten sich erst im fünften Satz geschlagen geben. Im Einzel konnten jedoch nur noch Brugger, Kuder und Einhaus je einen Punkt einfahren.

Landesliga Frauen, Staffel 2:

TTC Riedböhringen – TTF Stühlingen III 7:7

(gru) Der Vizemeister tat sich schwer und schaffte es wieder nicht, das Team von der Baar zu besiegen. Und wie schon beim 7:7 in der Vorrunde gingen fünf Partien in den Entscheidungssatz. Dieses Mal holten sich die Stühlingerinnen dabei zwei Erfolge, im Hinspiel gelang es nur einmal, mit 3:2 zu gewinnen.

Aus den umkämpften Doppeln brachten sowohl Katja Wiedemann/Julia Seidel-Fischer als auch Anika Böhler/Anja Müller einen 3:1-Sieg. In den Einzeln bissen sich die Stühlingerinnen an Diana Suljovic die Zähne aus. Katja Wiedemann verlor glatt mit 0:3, Anika Böhler und Julia Seidel-Fischer unterlagen jeweils im fünften Satz. Böhler gewann dafür mit 3:1 gegen Laura Hauser und 3:2 gegen Regina Merz, Katja Wiedemann steckte das 2:3 gegen Hauser weg und punktete gegen Xenia Rosenstiel im letzten Match zum Unentschieden. Die restlichen beiden Punkte holten Anja Müller (3:1) und Julia Seidel-Fischer (3:0) ebenfalls gegen Rosenstiel.