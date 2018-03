Regiosport Hochrhein SV Eichsel lässt sich beim TTV Auggen überraschen

Tischtennis: Verbandsliga-Frauen und Landesliga-Männer der TTF Stühlingen dürfen sich keine Ausrutscher erlauben. Eichsler Reserve erwartet den TTC Schopfheim/Fahrnau zum Derby

Tischtennis Verbandsliga, Männer: (mos) Schwer wird es für den SV Eichsel beim Tabellenzweiten TTV Auggen, bei dem man nie genau weiß, wer an die Platten gehen wird. In der Hinrunde hielt der Tabellensiebte vom Dinkelberg zwar bis zum 6:6 gut mit, musste sich aber doch mit 6:9 geschlagen geben. Für den SV Eichsel spielen Mark-Hong Bayer, Dennis Kalt, Lukas Hertrich, Alexander Höferlin, Daniel Granier und Michael Kuder.

Verbandsliga, Frauen: (gru) Die „Schmach von Iffezheim“ klebt den TTF Stühlingen II noch an den Schlägern. Das 0:8 nagte am Selbstvertrauen, umso wichtiger ist es, beim TTC Beuren/Aach in die Erfolgsspur zurück zu kommen: „Wir wollen den Relegationsplatz unbedingt halten“, betont Jennifer Faller vor der Fahrt in den Hegau. Deshalb zählt für das Quartett nur ein Sieg, denn die Verfolger haben aufgeschlossen. Jeder künftige Fehltritt würde bitter bestraft werden.

Landesliga Männer, Staffel 2: (mos) Die TTF Stühlingen (5.) hoffen auf Genesung aller Spieler und wollen bei der Spvgg F.A.L. Frickingen komplett antreten. „Wir müssen uns zusammenreißen und die zwei Punkte holen“, ist sich das Team um Jens Lasarzick um den Ernst der Lage bewusst. Die Chance ist groß, nach hinten durchgereicht zu werden. Im Hinspiel wurde gegen den Tabellenachten noch mit 9:4 gewonnen.

Landesliga Männer, Staffel 3: (mos) In welcher Aufstellung der Tabellenzweite SV Eichsel II das Schlusslicht TTC Schopfheim/Fahrnau auf dem Dinkelberg zum Derby erwartet, steht noch nicht sicher fest. „Ein Sieg ist aber auf jeden Fall eingeplant“, will Michael Kuder das 9:2 der Hinrunde bestätigen.