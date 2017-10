Tischtennis SV Eichsel ist zwei Mal dran

Tischtennis: Verbandsliga-Männer zuerst gegen den TTV Auggen und tags darauf zum TTC Beuren. Stühlinger Verbandsliga-Frauen zwei Mal auswärts. Landesliga-Männer des SV Nollingen bei FT 1844 Freiburg III und gegen TTC Endingen

Tischtennis-Verbandsliga, Männer: – Zwei Mal ran muss der SV Eichsel. Gegen den Badenliga-Absteiger TTV Auggen tritt der Tabellenneunte ohne Spitzenspieler Christian Switajski an und rechnet sich deswegen keine Chancen aus. Am Sonntag hingegen fährt das Team in Bestbesetzung zum TTC Beuren a. d. Aach und möchte zwei weitere Punkte gegen den Abstieg einfahren. „Die Tagesform wird ausschlaggebend sein“, rechnet Dennis Kalt mit einer engen Partie. Beim Tabellenvierten gehen Switajski, Mark-Hong Bayer, Kalt, Lukas Hertrich, Alexander Höferlin und Daniel Granier an die Platten.

Verbandsliga, Frauen: – Ein doppelter Einsatz steht für den Tabellensechsten TTF Stühlingen II an. Morgen geht's zu Schlusslicht TTC Reute und tags drauf zu Tabellenführer ESV Weil II. Beim TTC Reute wird die Stühlinger Reserve auf der Hut sein, denn vergangene Saison gab es in der Rückrunde eine knappe 6:8-Niederlage, nachdem das Hinspiel klar mit 8:0 gewonnen wurde. Beim Badenliga-Absteiger ESV Weil stehen die Chancen nicht ganz so gut.

Landesliga Staffel 2, Männer: – Die TTF Stühlingen müssen zur TTG Furtwangen/Schönenbach II. „Wir kennen die Mannschaft sehr gut, das wird unser Vorteil sein“, sagt Mannschaftsführer Jens Lasarzick. Er mahnt aber zur Vorsicht, da die Gastgeber nichts zu verlieren haben. Es fahren Gerd Schönle, Frank Schädler, Lasarzick, Alexander Dorka, Jacek Hesse und Sven Demuth zum Tabellenletzten.

Landesliga Staffel 3, Männer: – Die Eichsler „Zweite“ muss ebenfalls zweimal an die Platten. Am Samstag spielt sie beim Tabellendritten FT 1844 Freiburg IV und tags drauf gegen den Tabellensechsten TTC Weisweil. „Es dürften beides enge Spiele werden, aber wir wollen die Tabellenführung verteidigen“, gibt sich Michael Kuder zuversichtlich. Schlusslicht SV Nollingen, der jedoch erst eine Partie ausgetragen hat, muss am Samstag zum Tabellendritten FT 1844 Freiburg III. Am Sonntag erwartet er den Aufsteiger aus dem Breisgau, den Tabellenneunten TTC Endingen, in der Hebelhalle.

Landesliga Staffel 2, Frauen: – Der Tabellenzweite TTF Stühlingen III fährt zur TTG Furtwangen/Schönenbach. Der Tabellensechste und Aufsteiger hat sich gegenüber vergangene Saison verstärkt. Dennoch sollte ein Sieg für die Stühlinger Frauen möglich sein.