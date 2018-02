Regiosport Hochrhein SV Eichsel hadert mit dem Glück

Tischtennis-Verbandsligist verliert zu Hause mit 7:9 gegen die TTF Rastatt. Stühlinger Frauen kommen in Iffezheim unter die Räder. SV Nollingen verliert Oberrhein-Derby in der Landesliga gegen den TTC Schopfheim/Fahrnau

Tischtennis Verbandsliga, Frauen

TTC Iffezheim – TTF Stühlingen II 8:0

(gru) "Es lief gar nichts für uns zusammen", konnte Jennifer Faller weder das Ergebnis noch den Spielverlauf richtig fassen: "Wir haben uns gegen dieses Team schon immer schwer getan. Aber dieses Mal fehlen mir die Worte." Zum Auftakt war Jessica Faller mit Luisa Leser, die für die erkrankte Tatjana Lasarzick eingesprungen war, noch knapp dran am Sieg, doch das Doppel ging im fünften Satz verloren. Danach spielten die Gäste nur noch vier Sätze ein. "Uns fehlte das Glück", so Jennifer Faller: "Bei langen Ballwechseln und engen Sätzen zogen wir immer den Kürzeren." Dem Rückschlag zum Trotz wird das Ziel nicht aufgeben: "Wir wollen in den vier restlichen Spielen den Relegationsplatz verteidigen", so Faller.

Verbandsliga, Männer

SV Eichsel – TTF Rastatt 7:9

(mos) Nach fast vier Stunden Spielzeit stand der SV Eichsel (7.) mit leeren Händen da. „Ein Punkt wäre gut gewesen, um uns etwas weiter von den Abstiegsplätzen absetzen zu können“, fasste Dennis Kalt die Enttäuschung des Teams zusammen. Zwar hatten sich die Eichsler vornweg gegen den Tabellenvierten nicht viel ausgerechnet, doch da beide Teams nicht in Bestbesetzung antraten, entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Erst nach fünf spannenden Sätzen im entscheidenden Schluss-Doppel verloren Mark-Hong Bayer/Lukas Hertrich mit 9:11 und mussten dem Gast zum Sieg gratulieren. Die Punkte für den SV Eichsel holten zuvor Bayer/Hertrich im Doppel und Bayer (2), Kalt, Alexander Höferlin, Daniel Granier und Manuel Brugger.

Landesliga Männer, Staffel 2

TSV Mimmenhausen – TTF Stühlingen 9:5

Im Hinspiel hatte es den Stühlingern schon in kompletter Aufstellung gegen den Tabellenzehnten noch zu einem 9:4-Erfolg gereicht. Jetzt musste der Tabellenfünfte auf die erkrankheiten Gerd Schönle und Alexander Dorka verzichten. „Wir wussten vorher, dass es sehr schwer wird, zumal wir alle gesundheitlich angeschlagen waren“, zeigte sich Jens Lasarzick vom Ergebnis nicht überrascht. Frank Schädler gewann zwei Spiele und zuvor bereits das Doppel an der Seite von Lasarzick. Jacek Hesse und Manuel Burger steuerten je einen Sieg bei.

Landesliga Männer, Staffel 3:

TuS Teningen – SV Eichsel II 2:9

(mos) Mit viel Respekt fuhr der SV Eichsel II zum Tabellenachten, zumal die Spitzenspieler Jörg Blank und Manuel Brugger fehlten. Nachdem Michael Kuder/Björn Jünge und Martin Weiss/Patrick Jünge eine 2:1-Führung aus den Doppeln heraus spielten, lief alles besser als gedacht. Neben dem in fünf Sätzen verlorenen Doppel von Torsten Einhaus/Tobias Weissenberger musste sich lediglich Weiss in einem Fünf-Satz-Match gegen Sebastian Schimanke geschlagen geben. Die Punkte spielten Kuder (2), Weiss, P. Jünge, B. Jünge, Einhaus und Weissenberger ein.

TTC Schopfheim/Fahrnau – SV Nollingen 9:6

(mos) Im Duell der Kellerkinder erwischte der SV Nollingen, der das Hinspiel noch mit 9:4 gewonnen hatte, einen enttäuschenden Auftakt. Wären nicht alle drei Doppel im fünften Satz an die Gastgeber gegangen, wäre das Oberrhein-Derby vermutlich anders verlaufen. „Nachdem wir dann mit 2:8 hinten lagen, kämpften wir uns nochmals heran. Leider hat es nicht ganz gereicht“, gab sich Spielführer Georg Ranert enttäuscht.

Zu Beginn verloren Patrick Heger/Gerhard Gretsch gegen André Kleber/Tim Sievering, Christian Riehm/Oliver Grass gegen Stefan Rosenfelder/Uwe Pommerening und Ranert/Petra Kaufmann gegen Tim Kiefer/Kevin Kiefer. Im vorderen Kreuzpaar unterlagen Riehm und Grass jeweils gegen Kleber und gewannen gegen Rosenfelder. In der Mitte holte Heger beide Punkte gegen Sievering und T. Kiefer, Ranert punktete gegen T. Kiefer. Hinten war Kaufmann gegen K. Kiefer erfolgreich und verlor gegen Pommerening, während Gretsch gegen beide leer ausging.