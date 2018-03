Regiosport Hochrhein SV Eichsel bleibt in Auggen ohne Chance

Tischtennis-Verbandsliga: Dinkelberg-Sextett unterliegt mit 2:9. Landesliga-Team aus Eichsel besiegt Schlusslicht TTC Schopfheim/Fahrnau im Derby. Stühlinger Landesligisten gewinnen in Frickingen

Tischtennis Verbandsliga, Männer

TTVAuggen – SV Eichsel 9:2

Dem SV Eichsel gelang es nicht, beim Tabellenzweiten im Markgräflerland mitzuhalten. Schon aus den Doppeln kam der Tabellensiebte mit einem 1:2-Rückstand. Lediglich Mark-Hong Bayer und Lukas Hertrich brachten ihre Partie gegen Pierre Kolbinger und Patryk Lauth im fünften Satz nach Hause. Dennis Kalt/Tobias Weissenberger unterlagen mit 1:3 gegen Carlos Raul Hernandez Roque und Tobias Kern. Ohne Satzgewinn blieben Alexander Höferlin und Daniel Granier gegen Peter Baumgartner und Marc Wannagat. In den Einzeln war lediglich Hertrich in fünf Sätzen gegen Peter Baumgartner erfolgreich. Alle anderen Eichsler Spiele endeten mit Niederlagen, die mehrfach durch verlängerte Sätze eine gewisse Spannung bargen.

Landesliga Männer, Staffel 2

Spvgg F.A.L. Frickingen – TTF Stühlingen 4:9

Zwei wichtige Punkte spielten die TTF Stühlingen beim Tabellenachten im Linzgau ein. Der Abstand zu den Abstiegsplätzen wieder so wieder etwas vergrößert. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe, die Frickinger haben bis zum Schluss gekämpft“, war Kapitän Jens Lasarzick stolz auf sein Team: "Wir haben super dagegen gehalten." Vor allem, so Lasarzick, sei es gelungen, die nicht einkalkulierten Niederlagen ihres Spitzenspielers und Punktegaranten Gerd Schönle auszugleichen. Der noch immer von einer Grippe geschwächte Schönle verlor das Doppel an der Seite von Manuel Burger. Sein erstes Einzel gegen Raphael Heyn gab er nach 7:11 und 4:11 auf und im zweiten Match gegen Florian Vollstädt trat er nicht mehr an.

In den Doppeln holten Frank Schädler und Lasarzick einen 3:0-Sieg, Alexander Dorka/Jacek Hesse gaben lediglich einen Satz ab. Je zwei Siege spielten danach Schädler, Lasarzick und Dorka in den Einzeln ein. Den neunten Stühlinger Punkt buchte der aus der "Zweiten" aufgerückte Manuel Burger mit seinem zweiten Landesliga-Erfolg auf sein Konto.

Landesliga Männer, Staffel 3

SV Eichsel II – TTC Schopfheim/Fahrnau 9:4

Dank eines 3:0-Vorsprungs aus den Doppeln reichte es dem SV Eichsel II gegen das Schlusslicht aus dem Wiesental gut zum Sieg. Patrick Jünge/Danijel Soldo gewannen gegen Stefan Rosenfelder/Kevin Kiefer, Manuel Brugger/Björn Jünge gegen André Kleber/Philipp Kanafek und Torsten Einhaus/Reto Dickhaut gegen Tim Sievering/Tim Kiefer.

Im Einzel fanden die Eichsler zumindest gegen Kleber und Kanafek keine Mittel, denn sowohl Brugger als auch P. Jünge mussten sich Kleber geschlagen geben. Soldo und B. Jünge unterlagen Kanafek. Die weiteren Punkte für den Tabellenzweiten vom Dinkelberg holten Brugger und P. Jünge gegen Rosenfelder, B. Jünge und Soldo gegen Sievering, Einhaus gegen K. Kiefer und Dickhaut gegen T. Kiefer.