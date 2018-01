Regiosport Hochrhein SV Eichsel II schiebt sich auf Platz zwei

Tischtennis: Landesligist gewinnt beide Heimspiele. Frauen der Stühlinger "Dritten" holen einen Punkt bei Spitzenreiter TTSV Mönchweiler

Tischtennis-Landesliga, Männer

SV Eichsel II – TTC Endingen 9:5

(mos) Dem Tabellenzweiten reichte es in der Hinrunde gerade noch zu einem Unentschieden beim TTC Endingen (5.). Im Rückspiel hielten die Eichsler die Gäste von Beginn an in schach. Zwei Fünf-Satz-Niederlagen von Danijel Soldo und Jörg Blank ließen die 5:3-Führung zwar zu einem 5:5 schmelzen, doch dann drehten die Eichsler auf. Manuel Brugger punktete3:0 gegen Marc Baeriswyl und Martin Weiss mit 3:0 gegen Tim Stocker. Patrick Jünge ließ ein 3:1 gegen Jonathan Stutzmann folgen. Sein Bruder Björn tat sich gegen Patrick Zahn ein wenig schwerer, bewies jedoch die besseren Nerven und gewann am Ende mit 14:12 den Entscheidungssatz und holte damit den neunten Punkt.

SV Eichsel II – FT 1844 Freiburg IV 9:7

(mos) Noch spannender machte es das gleiche Sextett gegen den Tabellendritten. Drei gewonnene Doppel von Blank/Weiss, Brugger/B. Jünge und P. Jünge/Soldo und Einzelsiege von Brugger und Weiss brachten die schnelle 5:1-Führung. Die Gäste kamen auf 5:4 heran, ehe Blank und Brugger zum 7:4 erhöhten. Weiss, P. Jünge und B. Jünge spielten sich jeweils in den fünften Satz und mussten sich jedoch alle drei knapp geschlagen geben. Plötzlich war die Partie wieder ausgeglichen. Doch Soldo setzte sich gegen Thanh Son Hoang mit 3:2 durch. Das abschließende Doppel bekamen die Eichsler jedoch kampflos gut geschrieben, da Daniel Siegele wegen einer Verletzung nicht spielen konnte.

TV Denzlingen – SV Nollingen 9:1

(mos) Keine große Chancen hatte der Tabellenvorletzte beim TV Denzlingen, auch wenn das Ergebnis klarer aussieht, als es wirklich war. Fünf Mal kämpften sich die Nollinger gegen den Tabellenvierten in den fünften Satz, aber lediglich das Doppel Christian Riehm/Oliver Grass schaffte es sich mit 11:9 durch zu setzen. Georg Ranert/Petra Kaufmann unterlagen hingegen mit 9:11. Ebenso verloren Riehm, Patrick Heger und Mathias Langer jeweils ihre Spiele in der Verlängerung.

Landesliga, Frauen

TTSV Mönchweiler II – TTF Stühlingen III 7:7

(gru) Es fehlte nicht viel, dann hätte die Stühlinger „Dritte“ den Spitzenreiter besiegt und vom ersten Platz verdrängt. Doch am Ende stand – wie im Hinspiel – ein gerechtes Remis, das den Gastgeberinnen den einen Punkt Vorsprung lässt. Die Stühlingerinnen starteten schlecht in die Partie, lagen bald mit 0:4 hinten. Dann aber berappelten sie sich, verkürzten durch Anja Müller, Julia Seidel-Fischer und Anika Böhler auf 3:4, um danach aber wieder zwei Punkte abzugeben. Dabei wurde Katja Wiedemann zur tragischen Figur, denn sie lieferte Christine Hirt einen heißen Kampf, ehe ihr im Verlängerungssatz beim 1:11 die Puste ausging. In der Folge punkteten erneut Müller und Böhler zum 5:6. Danach gab Seidel-Fischer den siebten Punkt ab, ehe die überragende Anja Müller gegen Hirt in fünf Sätzen triumphierte und Wiedemann abschließend in drei Sätzen gegen Elke Gläser den Punkt sicherte.