Regiosport Hochrhein SV Buch will vorn mit dabei bleiben

SV Buch will vorn mit dabei bleiben

Fußball-Bezirksiga: Brisantes Verfolger-Duell gegen den FC Wittlingen. SV 08 Laufenburg hat den FC Erzingen zu Gast. Aufsteiger FC Geißlingen und FC Schlüchttal müssen ihre Heimspiele gewinnen

Fußball-Bezirksliga: – Breiter könnte die Spitze fast nicht mehr sein. Gleich vier Clubs führen punktgleich die Liga an, von Absetzbewegungen also keine Spur. Im Gegenteil: Je nachdem könnte das Gerangel in der kommenden Woche noch größer sein, denn die Verfolger haben lösbare Auswärtsaufgaben.

Bei Spitzenreiter SV 08 Laufenburg, der mit sieben Siegen in Folge in die Winterpause ging, steht der seit 22. Oktober unbesiegte FC Erzingen in der Pflicht. Mit einem Sieg wären die Gastgeber eingeholt, bei einer Niederlage wächst der Rückstand auf sechs Punkte.

Brisant ist das Duell der prima gestarteten Verfolger SV Buch und FC Wittlingen. Die Gastgeber bewiesen in Erzingen Moral, holten in Unterzahl ein 2:2. Die Wittlinger ließen dem 8:2-Schützenfest gegen den FC Schönau, ein 4:1 gegen den FC Wehr folgen.

Entscheidendes tut sich auf den Abstiegsplätzen: Da dem TuS Efringen-Kirchen der – erste – Heimsieg gegen Schlusslicht Bosporus FC Friedlingen zuzutrauen ist, müssen der FC Schlüchttal gegen den FC Wallbach und der FC Geißlingen gegen den FV Lörrach-Brombach II ihre schweren Heimspiele gewinnen, um den Kontakt nicht vorzeitig abreißen zu lassen.

21. Spieltag mit Schiedsrichter-Ansetzungen und SÜDKURIER-Tipps

Samstag, 15.30 Uhr:

SV 08 Laufenburg – FC Erzingen (Vorrunde: 1:3). – SR: Mark Hohmann (Rheinfelden). – Tipp: 2:1.

FC Schlüchttal – FC Wallbach (1:4). – SR: David Brombacher (Kandern). – Tipp: 1:3.

16 Uhr:

FC Geißlingen – FV Lörrach-Brombach II (3:4). – SR: Uwe Seifert (Waldshut-Tiengen). – Tipp: 2:2.

17.30 Uhr:

FC Schönau – VfR Bad Bellingen (4:4). – SR: Holger Trefzer (Hasel). – Tipp: 0:2.

18 Uhr:

SV Weil II – SpVgg. Brennet-Öflingen (3:1). – SR: Jan Sigel (Waldshut-Tiengen). – Tipp: 1:2.

Sonntag, 15 Uhr:

FC Wehr – SV Jestetten (0:2). – SR: Ali Aslan Durmus (Lörrach). – Tipp: 2:2.

SV Buch – FC Wittlingen (2:5). – SR: Jonny Lemmrich (Rheinfelden). – Tipp: 2:2.

TuS Efringen-Kirchen – Bosporus FC Friedlingen (3:2). – SR: Markus Metzger (Bad Säckingen). – Tipp: 3:0.