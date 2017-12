Regiosport Hochrhein SV Buch verlängert mit Michael Hägele

Fußball-Bezirksliga: Der im Sommer gekommene Trainer aus Weilheim hat für die Saison 2018/19 zugesagt. Kader bleibt zusammen. Vier A-Junioren gehen mit ins Trainingslager

Fußball-Bezirksliga: – Es passt in diesen Tagen beim SV Buch, der in der Bezirksliga auf Platz drei überwintert. "Wir haben dieser Tage den Vertrag mit Michael Hägele um ein weiteres Jahr verlängert", freut sich Sportchef und Spieler Denys Martini über die Zusage des Weilheimers, der im vergangenen Juli erst das Zepter übernommen hat. Die Weichen für die Zukunft wurden auch bei der Mannschaft gestellt: "Alle Spieler des aktuellen Kaders haben bereits für 2018/19 zugesagt", so Martini, der sich zudem freut, dass beim Trainingslager zur Rückrunde auch vier A-Junioren des Vereins dabei sind: "Wir setzen sowohl beim Trainer als auch bei der Mannschaft auf Kontinuität."