Regiosport Hochrhein SV Buch und SV Jestetten starten zweiten Versuch

Fußball-Bezirksliga: Das am 2. September wegen eines Platzregens ausgefallene Spiel wird am Mittwoch (19.30 Uhr) auf dem Kunstrasenplatz in Albbruck ausgetragen. Beide Trainer erwarten ein enges Spiel. SV Jestetten ist in den drei gemeinsamen Bezirksliga-Jahren noch unbesiegt

Fußball-Bezirksliga: - in Platzregen gigantischen Ausmaßes hatte den Sportplatz des SV Buch binnen Minuten unter Wasser gesetzt. Schiedsrichter Timo Bugglin (Weil) schickte die Gastgeber und den SV Jestetten an jenem 2. September umgehend wieder in Kabine. Auf Wasserball hatte an diesem Samstagnachmittag niemand Lust. Nun starten die beiden Teams am Mittwoch, 19.30 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz in Albbruck einen neuen Versuch.

Die Voraussetzungen haben sich zwei Monate danach geändert. Beide Clubs haben sich in zwölf Spielen bei der Konkurrenz viel Anerkennung erarbeitet. „Es wird ein enges Duell auf Augenhöhe geben“, bezeugen die Trainer unisono. Michele Masi vom SV Jestetten zollt dem Gegner hohen Respekt: „Vor allem zu Hause sind die Bucher eine Macht.“ Für Michael Hägele zählt der Gast zum Favoritenkreis: „Toll, was dort in den vergangenen Jahren geleistet wurde.“

Einen echten Heimvorteil können indessen weder Hägele noch Sportchef Denys Martini erkennen: „Der Kunstrasenplatz ist für beide Teams ungewohnt“, so Martini. „Es wird entscheidend sein, wer sich auf dem kleinen Platz in den Zweikämpfen behauptet und wer mit der späten Anstoßzeit besser klar kommt“, vermutet Hägele.

Beim SV Buch werden morgen – ein letztes Mal – der gesperrte Marco Maier sowie Manuel Berger (Studium). fehlen „Wir haben einen großen Kader und keine Verletzten“, freut sich Denys Martini über die Auswahl für Trainer Michael Hägele. Beim SV Jestetten, der alle sechs bisherigen Bezirksliga-Duelle ohne Niederlage bei zwei Siegen überstanden hat, ist einzig Silvan von Ow (Beruf) nicht dabei.