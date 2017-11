Regiosport Hochrhein SV Buch schiebt sich an die Spitze

SV Buch schiebt sich an die Spitze

Fußball-Bezirksliga: Mit je zwei Toren sorgen Dawid Armanowski und Patrick Vögele für einen 4:0-Erfolg beim zu Hause weiter sieglosen FC Geißlingen.

Fußball-Bezirksliga: – Zwei Welten erlebten die Zuschauer nach dem Schlusspfiff beim FC Geißlingen. Hier der gebeutelte Aufsteiger, der nach dem 0:4 weiter ohne Heimsieg im Tabellenkeller dümpelt und sich nicht nur über eine fragwürdige "Rote Karte" gegen Eric Schmid ärgere, und gegenüber strahlende Gesichter beim SV Buch, der erstmals seit sechs Jahren wieder an der Tabellenspitze steht: "Wir genießen den Moment. Grund zum träumen gibt es aber nicht", war Manuel Berger an seinem 29. Geburtstag rundum zufrieden: "Wir wollen am Ende die 40 Punkte haben. Alles andere ist Bonus für uns."

Von 20 Punkten können Isa Celik und der FC Geißlingen nur träumen: "Bei uns ist der Wurm drin. Wir arbeiten dran, reden über die Fehler, aber die fehlenden Stützen sind nicht zu ersetzen", war der 26-jährige Abwehrspieler restlos enttäuscht. Natürlich spielte der frühe Platzverweis gegen Eric Schmid eine Rolle. Er hatte Pascal Pecoraro kurz vor dem Strafraum umgestoßen, für David Brombacher gab es keine Zweifel: "Notbremse."

Eine harte Entscheidung, die den Gastgebern den ersten Schwung aus den Segeln nahm. Bis dahin waren sie gut im Spiel, Yannik Rutschmann hatte mit einem Kracher an den Winkel (13.) sogar für einen ersten Schreckmoment beim SV Buch gesorgt. Doch mit Schmid verabschiedete sich auch das Geißlinger Selbstvertrauen. "Ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf. Sie hat gekämpft und geackert. Die Entscheidung fiel erst, als die Kräfte nachließen. Mit elf Mann hätten wir etwas geholt", war Trainer Markus Eggert trotz des deutlichen Resultats überzeugt.

Widersprechen wollte Michael Hägele nicht: "Der Platzverweis nutzte uns zunächst nichts", sah der Trainer des SV Buch vor der Pause kein gutes Spiel seiner Elf: "Wir konnten mit der Überzahl nichts anfangen." Das Pendel schlug zu Bucher Gunsten aus, weil Dawid Armanowski noch vor der Pause die Führung gelungen war. Mit dem 1:0 im Rücken konnten sie es dann angehen lassen: "Wir mussten uns einfach nur in Geduld üben", war Hägele erst zufrieden, nachdem Patrick Vögele (62./80.) und erneut Armanowski (77.) das 4:0 besorgt hatten: "Im ersten Durchgang fehlte uns die Leichtigkeit", hat er beobachtet: "Ich spüre, dass der eine oder andere Spieler angesichts unserer Laufs etwas überheblich wird." Diese Einstellung will Hägele schnellstens abwürgen: "Wir genießen die Situation, arbeiten aber konzentriert weiter. Es kann ganz schnell wieder anders aussehen."

Patrick Vögele: "Die Tabelle interessiert mich im Moment überhaupt nicht"

Seit Sommer zählt Patrick Vögele (19) zum Kader des SV Buch. Das Eigengewächs aus dem Nachbarort Birndorf hat sich mit bereits sechs Toren gut eingefügt.

Patrick, die Vorrunde ist fast zu Ende. Wie fällt Ihre persönliche Zwischenbilanz aus?

In den ersten Spielen lief es nicht rund bei uns. Ich habe ich mich da schon noch schwer getan. Ich habe einfach zu viele Chancen liegen gelassen.

Wie haben Sie darauf reagiert?

Ich bin dran geblieben, habe im Training noch mehr Vollgas gegeben. Und seit zwei, drei Spielen läuft es ganz gut. So langsam ist mein Schussglück wieder da.

Nicht nur für Sie persönlich läuft es. Die Mannschaft ist an der Tabellenspitze!

So hatten wir uns das eigentlich gar nicht vorgestellt. Aber ganz ehrlich: Die Tabelle interessiert mich im Moment noch gar nicht.

Sondern?

Wir nehmen das mit. Wir sind keine Träumer beim SV Buch.

Wie wurden Sie als "Jungspund" aufgenommen?

Zwar habe ich in der letzten Rückrunde schon ein paar Spiele gemacht, aber ich sehe dieses erste Aktivjahr als Lehrjahr. Die Mannschaft hat mich gut aufgenommen und gab mir vom ersten Tag weg das Gefühl, dazu zu gehören.

Welche Ziele haben Sie sich gesetzt?

Konkrete Ziele gibt es nicht. Ich will meinen Platz im Team behaupten und noch ein paar Tore machen.

