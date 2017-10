Fußball-Bezirksliga SV Buch nutzt Fehler eiskalt aus

Fußball-Bezirksliga: Hägele-Elf feiert vierten Heimsieg in Folge beim 3:1-Erfolg gegen den FC Zell. Fehlerquote beim Gast zu hoch. FCZ-Trainer Michael Schwald und SVB-Torschütze Florian Amann feiern am Spieltag jeweils Geburtstag

Es läuft beim SV Buch. Mit einer kämpferischen Leistung, die aller Ehren wert war, wurde der FC Zell mit 3:1 besiegt. Die Gäste ergaben sich spätestens in der Schlussphase ihrem Schicksal. Nach der Pause rannten sie vergeblich an, erspielten sich keine ernsthafte Torchance mehr: "Ausschlaggebend war wieder einmal, dass wir konsequent die Männer gedeckt haben", verriet Abwehrrecke Moritz Hackenberger das Erfolgsrezept des SV Buch im Video-Interview mit dem SÜDKURIER.

"Ich hätte hier gern einen Punkt mitgenommen. Doch es war bei weitem nicht unsere beste Leistung. Wenn wir sie zu den Toren einladen, ist die Niederlage eben auch verdient", zog FCZ-Trainer Michael Schwald an seinem 47. Geburtstag ein bitteres Fazit: "Bis dato lief es sehr gut bei uns. Allerdings haben wir solche Fehler in dieser Saison noch nicht gemacht."

Während es Schwald also den Geburtstag etwas verhagelte, weil Tobias Fräßle beim 1:2 (33.) den Ball unbedrängt für Manuel Berger auflegte und Jonas Krumm sich beim 1:3 (60.) den Ball von Dawid Armanowski zu einfach vom Fuß schnappen ließ und so Marco Holzapfel freie Bahn hatte, feierte noch ein Beteiligter seinen Geburtstag. Florian Amann krönte seinen 24. Geburtstag mit einer feinen Einzelleistung in der 22. Minute zum 1:1-Ausgleich und legte so den Grundstein zum vierten Heimsieg im vierten Heimspiel.

Amanns Tor fiel aber auch zum optimalen Zeitpunkt für die Hausherren, die bis dahin stark unter Druck standen. Nur 70 Sekunden zuvor hatte Dario Muto die Zeller Führung erzielt. Zuvor schon hatte Torwart Simon Eckert mehrfach sein Können beweisen müssen. Spätestens nach Fräßles Patzer zu Bergers 1:2 lief es beim SV Buch. Dawid Armanowski entwischte einmal mehr seinem Bewacher Jonas Krumm, setzte seinen Lupfer aber auf das Tornetz. Nach dem Wechsel hatte er zudem Pech mit einem Lattenkracher (48.).

In der letzten halben Stunde verteidigten die Gastgeber den Vorsprung, ließen kaum Chancen zu. Misslicher Höhepunkt kurz vor Schluss. Der für Florian Amann eingewechselte Marco Maier fuhr Tim Wiessmer nach einem Zweikampf böse in die Parade: "Absolut überflüssig. Ich habe mich sofort entschuldigt, aber es war zu spät", zeigte sich der Übeltäter einsichtig: "Ich wollte eigentlich nur den Angriff unterbinden." Dabei traf Maier den Zeller in die Hacken, kassierte dafür von Schiedsrichter Andreas Kleiser aus Hinterzarten logischerweise die "Rote Karte".

Interview mit Moritz Hackenberger (SV Buch):

Interview mit Fabio Muto (FC Zell):

Florian Amann: "Unser tolles Publikum beflügelt die Mannschaft"

Was für ein Tag für Florian Amann. Das Eigengewächs des SV Buch rückte an seinem 24. Geburtstag erstmals in die Start-Elf, besorgte mit seinem ersten Saisontor den Ausgleich und legte damit den Grundstein zum 3:1-Sieg.

Florian, Glückwunsch zum Geburtstag und zum Tor. Ein toller tag für Sie heute?

Auf jeden Fall. Wir haben ein Riesenspiel gemacht und ich bin glücklich darüber, dass ich der Mannschaft mit meinem Tor helfen konnte.

Es fiel nur wenige Sekunden nach dem 0:1, war also eminent wichtig?

Richtig – wir haben schnell auf den Rückstand, bei dem wir Abstimmungsprobleme hatten, reagiert. Michael Leber hat mich super angespielt, danach zog ich auf und davon. Es war unser Plan, so anzugreifen. Ich habe es mit einem Schuss ins lange Eck probiert – und es passte.

Danach gab es noch zwei Geschenke für euch?

Die muss man auch erst einmal annehmen. Allerdings haben wir auch gesehen, dass wir sie früh attackieren können. Manuel Berger hat bei dem verunglückten Schuss des Torwarts blitzschnell reagiert und beim 3:1 hat Dawid Armanowski gut aufgepasst. Erst nach diesem Tor kam etwas Ruhe in unser Spiel. Moritz Hackenberger und Jan Körner haben in der Abwehr einen Super-Job gemacht und nichts mehr zugelassen.

Zu diesem Zeitpunkt waren Sie bereits ausgewechselt. Ausgepowert oder mussten Sie schon die Party vorbereiten?

Es war genug für mich. Ich habe mittlerweile die vierte Knie-Operation hinter mir und spielte heute erstmals von Anfang an. Ich brauche noch etwas Zeit.

Der SV Buch entwickelt wieder Heimstärke. Viertes Heimspiel, vierter Sieg. An was liegt's?

Nun, wir spielen wieder zu Hause. Auch wenn wir froh waren, nach Schachen ausweichen zu können. Vor diesem tollen Publikum zu spielen, beflügelt die Mannschaft einfach. Deshalb werden auch Ausfälle gut weggesteckt und jeder kämpft für den anderen.

Fragen: Matthias Scheibengruber