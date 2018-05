Regiosport Hochrhein SV Buch ist das Zünglein an der Waage

SV Buch ist das Zünglein an der Waage

Fußball-Bezirksliga: Die Elf von Trainer Michael Hägele erwartet zunächst den FC Geißlingen und dann im letzten Saisonspiel dessen Konkurrenten um Platz 14, den FC Wehr. Tabelenführer VfR Bad Bellingen könnte am Sonntag bei der SpVgg. Brennet-Öflingen vorzeitig Meister werden, wenn schon am Samstag der SV Weil II beim SV 08 Laufenburg gewinnt

Fußball-Bezirksliga: – Spätestens an diesem Wochenende ist die Zeit des Taktierens vorbei. An der Spitze kämpft ein Trio um den Titel und den Relegationsplatz. Unterm Abstiegsstrich schwanken ebenfalls noch drei Mannschaften zwischen Hoffen und Bangen.

Theoretisch kann der VfR Bad Bellingen am Sonntag bereits Meister werden. Groß ist die Chance auf eine Sause nicht. Dass die Elf von Werner Gottschling bei der SpVgg. Brennet-Öflingen gewinnen kann, ist zumindest kein Ding der Unmöglichkeit.

Doch als Hauptvoraussetzung musste am Samstag der SV 08 Laufenburg gegen den SV Weil II verlieren. Bei dann drei Punkten und über 20 Toren Rückstand wären Meisterschaft und direkter Aufstieg zu Gunsten der Rebländer entschieden.

Dass die Null-Achter tatsächlich zu Hause patzen, glauben aber nicht einmal die kühnsten Pessimisten. Acht der letzten neun Heimspiele wurden gewonnen, einzig beim 1:3 gegen die SpVgg. Brennet-Öflingen am 7. April ging es schief. Damals wurde allerdings auf Naturrasen verloren, dieses Mal bitten die Gastgeber auf Kunstrasen zum letzten Heimspiel.

Laufen die Dinge wie geplant, geht das Laufenburger Fernduell mit dem VfR Bad Bellingen bis zum letzten Spieltag. Dann treten die Null-Achter beim FC Geißlingen, der mit einem Bein in der Kreisliga A steht, aber sich mit den restlichen Extremitäten weiter gegen den Abstieg stemmt: "Wer hätte im Winter damit gerechnet, dass wir noch eine Chance haben", freut sich Trainer Georg Isele, der im Dezember auf den zurückgetretenen Markus Eggert folgte, auf das Saisonfinale: "Die Jungs sind heiß, trainieren prima. Hätten wir noch zwei Spiele mehr, würden wir die Wehrer garantiert überholen." Wichtig sei, beim SV Buch mindestens einen Punkt zu holen, um die Chance zu wahren. Außer den verletzten Marco Müller und Marius Manz fehlt nur der privat verhinderte Ralf Sutter.

Im Tabellenkeller ist also der SV Buch eines der Zünglein an der Waage. Zunächst kann sie im letzten Heimspiel die Ambitionen des des FC Geißlingen, den FC Wehr tatsächlich noch zu überholen, mit einem Sieg zerstören. "Mir ist klar, dass die zum Abschluss nochmals aufdrehen werden. Aber wenn wir in Buch nicht verlieren, bleiben wir im Rennen", hofft Isele, dass der SV Buch dann beim FC Wehr zum Saisonausklang noch einmal nachlegt: "Allerdings müssen wir dann auf jeden Fall den SV 08 Laufenburg besiegen, um Platz 14 noch zu erreichen."

Dieser 14. Platz könnte durchaus den Ligaverbleib bringen, falls – wie im Moment realistisch – nur ein Hochrhein-Landesligist in die Bezirksliga absteigen muss – und – der Hochrhein-Vizemeister per Relegation aufsteigt. Und selbst der Tabellen-Fünfzehnte hat noch eine kleine Option. Steigt kein Landesligist ab, wäre auch er gerettet, wenn sich "unser" Vizemeister durchsetzt.

Also bleibt auch dem FC Schlüchttal noch eine Mini-Option. Dazu müssten aber in Erzingen und zum Abschluss gegen den FC Wittlingen mehr Punkte als der FC Geißlingen geholt werden. Und die Wittlinger? Die müssen gegen den TuS Efringen-Kirchen und in Birkendorf alles raus hauen, um parat zu sein, falls das Spitzen-Duo nochmals patzt.