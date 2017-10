Regiosport Hochrhein SV Buch düpiert den FC Schönau

Fußball-Bezirksliga: Hägele-Elf siegt 4:3 beim Spitzenreiter. Mit drei Toren legt Johannes Groß vom FC Wallbach den Grundstein zum Sieg über den erstmals in dieser Saison bezwungenen SV Jestetten. FC Erzingen kommt beim VfR Bad Bellingen mit 0:5 unter die Räder

Fussball Bezirksliga

FC Schönau – SV Buch 3:4 (3:2)

Marco Holzapfel konnte sein Glück kaum fassen. Fünf Minuten vor Schluss kam der Mittelfeldspieler des SV Buch an den Ball, sah, dass Torwart Christian Held zu weit vor seinem Kasten stand und traf aus der Distanz zum 4:3-Sieg des SV Buch. Und es war kein Dusel-Sieg, den die Gäste beim Spitzenreiter eintüteten: "Es ist nicht so, dass wir nur ums überleben in der Liga spielen. Die Konkurrenz soll sehen, dass wir auch Fußball spielen können", strahlte Trainer Michael Hägele nach dem Schlusspfiff. Pascal Pecoraro hatte schon nach vier Minuten für das 0:1 gesorgt, den Ausgleich von Tim Behringer (13.) beantwortete Kapitän Manuel Berger (17.) mit der erneuten Führung für den SV Buch. Doch noch vor der Pause schienen die Schönauer von Toren von Tim Behringer (24.) und Tim Eckert (35.) die Sache endgültig in die Hand genommen zu haben. Doch weit gefehlt, der SV Buch wehrte sich. Routinier Dawid Armanowski (58.) glich zum 3:3 aus. Der SV Buch dominierte den zweiten Durchgang, hatte aber in der 83. Minute auch das Glück des Tüchtigen. Tim Eckert war durch, sein Namensvetter Simon Eckert im Bucher Tor, lag bereits geschlagen am Boden. Doch der 19-jährige Schönauer Youngster schaffte es, wie einst der Dortmunder Frank Mill, am 9. August 1986 beim 2:2 bei den Bayern, statt ins leere Tor nur an den Pfosten zu treffen: "Wir sind zurück auf dem Boden der Tatsachen kommentierte FCS-Trainer Heiko Günther die zweite Niederlage in Serie: "Uns fehlt derzeit die geistige Fitness."

FC Wallbach – SV Jestetten 5:1 (2:0)

Matchwinner der Gastgeber waren der dreifache Torschütze Johannes Groß und der genesene Burak Dokuzkardes. Der legte das 1:0 vor und bereitete zwei weitere Treffer vor. Die Jestetter waren bei ihrer ersten Pleite in dieser Saison absolut chancenlos: "Die Niederlage geht auch in der Höhe in Ordnung", wollte Gästetrainer Michele Masi nichts beschönigen: "Wir haben alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Meiner Elf fehlten Mut und Wille." Ganz zufrieden war aber auch Patrick Bayer nicht: "Wir haben sie von Beginn an unter Druck gesetzt und hätten sogar höher gewinnen können. Allerdings ärgetr mich das unötige Gegentor. Da haben wir nicht gut verteidigt", monierte der Trainer des FC Wallbach trotz des dritten Heimsieges.

VfR Bad Bellingen – FC Erzingen 5:0 (2:0)

Eine deftige Klatsche holte sich der FC Erzingen im Rebland ab: "Wir hatten große Mühe, eine spielfähige Elf zu stellen", sah Trainer Oliver Neff einen der Gründe für das 0:5. Auf der Bank saßen neben Sportchef Patrick Netzhammer noch die verletzten Sandro D'Accurso, Julian Göbel und Luigi Lentisco. Dazu spielten die Gäste über eine halbe Stunde in Unterzahl, nachdem Sedat Yetim für ein grobes Foul die "Rote Karte" kassierte. Dennoch, so Neff, sei die Niederlage zwei Tore zu hoch ausgefallen: "Wir haben zu schlecht verteidigt, bekamen Tim Siegin nicht in Griff." Der Bad Bellinger Torjäger schaltete und waltete nach Belieben, traf drei Mal gegen Max Boll ins Netz. "Wichtig war, dass wir ohne Gegentreffer blieben", freute sich indessen Trainer Werner Gottschling nach dem fünften Spiel in Folge ohne Niederlage.