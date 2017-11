Regiosport Hochrhein SV Buch baut Erfolsserie aus

Fußball-Bezirksliga: 3:1-Sieg im hochklassigen Nachholspiel gegen den SV Jestetten. Starke Schlussphase von Patrick Vögele

Fußball-Bezirksliga

SV Buch – SV Jestetten 3:1 (1:0). – Tore: 1:0 (40.) Armanowski; 1:1 (55.) St. Fornino; 2:1 (78./FE) Armanowski; 3:1 (89.) Pecoraro. – SR: Gaspare Lombardo (Rheinfelden). – Z.: 160.

Spannend war's – und trotz des kleine Platzes ein sehenswertes Spiel, das die beiden Teams den Zuschauern in Albbruck geboten haben. "Ich bin sehr zufrieden", freute sich Trainer Michael Hägele nach dem 3:1 im Nachholspiel: "Letztlich hat vielleicht die glücklichere Mannschaft gewonnen, denn auch die Jestetter haben hier einen sehr guten Eindruck hinterlassen." Ganz will dem Trainer Michele Masi nicht zustimmen: "Vor allem im ersten Durchgang haben wir in der Defensive zu viele Fehler gemacht und dem Gegner mit unklugen Fouls immer wieder die Möglichkeit zu Freistößen gegeben.

Diese Freistöße sorgten stets für Gefahr, zwei Mal knallte dabei der Ball sogar an die Latte. Im Gegenzug hatten aber auch die Jestetter gefährliche Momente: "Da hat uns Torwart Simon Eckert im Spiel gehalten", so Hägele, der kurz vor der Pause die Führung bejubelte. Nach einer Ecke stieg Dawid Armanowski am höchsten: "Ein Tor aus heiterem Himmel in der Jestetter Drangphase", gab Hägele zu.

Dieser Druck der Gäste, die auf Silvan von Ow verzichten mussten, wurde nach dem Wechsel stärker: "Da hatten wir sie im Griff", so Michele Masi. Den verdienten Ausgleich markierte Stefano Fornino mit seinem siebten Saisontor. In der Folge bemühten sich beide Teams um den Sieg. "Die Entstehung des Strafstoßes zum 1:2 war etwas unglücklich", sah Michele Masi eine Abseitsposition eines Bucher Stürmers: "Weil er auch zum Ball geht, müsste eigentlich abgepfiffen werden." Nicht im Abseits war indessen Patrick Vögele, der in der Schlussphase nochmals aufdrehte. Alexander Achmedov stoppte ihn regelwidrig, den Strafstoß setzte Armanowski in die Maschen.

In den letzten Minuten wurden den Jestettern die Beine schwer. Spätestens jetzt machte sich die zweite "englische Woche" bemerkbar. So gelang Pascal Pecoraro – auf Vorarbeit von Patrick Vögele – kurz vor Schluss den Endstand herzustellen.