Regionalsport Hochrhein SV Berau rettet seine Ausgangslage in letzter Minute

Fußball-Kreisliga A-Ost: Der SV Beraus erreicht nach einem späten 2:1-Siegtreffer gegen die SpVgg. Wutöschingen Platz 13 und spielt nun die Relegation um den Ligaverbleib.

Fußball-Kreisliga A-Ost: – Was für eine Serie, was für eine Woche, was für ein Endspurt. Die Last-Minute-Männer des SV Berau haben sich Platz 13 erkämpft. Es war ein Nervenkrieg für die Berauer.

Die Chronologie der sechs spannenden Tage: 5:1 gegen den SV Nöggenschwiel am Sonntag vor einer Woche, 2:1 im Nachholspiel am Mittwoch beim FC Hochrhein, buchstäblich in den letzten Minuten. Und nun das 2:1 gegen die Spvgg. Wutöschingen in der 90. Minute.

Michael Eichhorn hatte die Berauer in einem wenig sehenswerten Spiel in Führung (49.) gebracht. Der FC Grießen lag mit 0:2 gegen den SV Nöggenschwiel zurück. Aber der SV 08 Laufenburg II führte in Albbruck mit 5:1. Eine Niederlage durften sich die Berauer also nicht mehr leisten. Prompt traf Nico Bischoff zum Ausgleich (62.) für die ersatzgeschwächten Gäste.



Interview mit Magnus Isele (SV Berau)

Es reichte noch, aber das Zittern begann. Das 2:1 war wie eine Erlösung. Jörg Isele, der Mann, den sie "Müller" nennen, schaltete im Strafraum am schnellsten und bugsierte die Kugel ins Netz. "Müller" heißt er nicht nur, weil er die "13" trägt, sondern auch wegen seiner Ähnlichkeit mit dem Bayern-Profi Thomas Müller. Isele traf und durfte gehen. SVB-Trainer Michael Jehle gönnte ihm den Applaus. Schiedsrichter Mario Janutsch (Zell) zeigte noch drei Minuten Nachspielzeit an. Viel passieren konnte jetzt nicht mehr.

Der Jubel ebbte bald ab. Die Berauer wussten, dass sie zwar das Minimalziel erreichten, aber dass noch zwei schwere Abstiegsendspiele gegen den Kontrahenten aus der West-Staffel anstehen. Trotzdem war Trainer Michael Jehle stolz auf seine Jungs: "Was wir bis heute erreicht haben, damit hat keiner gerechnet. Das ist komisch in Berau. Die Jungs wissen, wann es darauf ankommt. Sie haben eine tolle Moral bewiesen."

Fürs Erste durfte er seine Nerven wieder beruhigen, ehe es in die entscheidenden Spiele geht. "Darauf richtet sich jetzt unsere volle Konzentration", sagte Jehle. Doch den Augenblick des Etappensiegs genossen die Berauer.