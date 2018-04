Regionalsport Hochrhein SV Berau feiert Isele-Tore

Fußball-Kreisliga A: Jörg Isele trifft beim 4:2 gegen FC Weizen drei Mal. Magnus Isele setzt einen drauf. Erster Sieg nach der Winterpause. SV Herten ist im Westen nach 4:1-Sieg im Spitzenspiel beim FC Hauingen wieder vorne

Kreisliga A-Ost

SV Berau – FC Weizen 4:2 (2:2). (skh) – Tore: 0:1 (14.) Ebner; 1:1 (23.) und 2:1 (31.) beide J. Isele; 2:2 (34.) Boholt; 3.2 (46.) J. Isele; 4:2 (61.) M. Isele . – SR: Becker (Hinterzarten). – Z.: 100. – Den ersten Sieg im Jahr 2018 mussten sich die Hausherren gegen starke Gäste verdienen. Auf dem kleinen Platz in Berau entwickelte sich ein Spiel mit vielen Zweikämpfen. Durch konsequente Chancenverwertung konnten die Berauer den Sieg feiern. Matchwinner war der dreifache Torschütze Jürg Isele.

SC Lauchringen – SV Albbruck 1:1 (1:1). – Tore: 0:1 (25.) Straub; 1:1 (31.) Kummer. – SR: Lukas Gäng (Erzingen). – Z.: 150. – Bes.: GR für L. Jehle (SVA/89.); Wölm (SCL/61.) hält FE von Cafaro, Binkert (SVA/72.) verschießt FE. – In einem von Nervorsität geprägten Spiel mussten sich beide Mannschaften mit einer Punkteteilung zufrieden geben. Der SV Albbruck vergab etliche Chancen und konnte selbst zwei mal nach Foulelfmeter den Ball nicht hinter die Linie bringen.

FC Grießen – SG Mettingen/Krenkingen 0:2 (0:1). – Tore: 0:1 (40.) Faulhaber; 0:2 (80.) Dörflinger. – SR: Mesut Gürses (Höchenschwand). – Z.: 120. – Die Gäste mussten bei hochsommerlichen Temperaturen gegen schwache Grießener nicht viel Aufwand betreiben. Durch zwei schön rausgespielte Tore konnte die Blatter-Elf die Punkte aus dem Klettgau entführen. Der FC Grießen hatte im ganzen Spiel nicht eine nennenswerte Torchance.

SV Rheintal – SV 08 Laufenburg II 5:2 (2:0). – Tore: 1:0 (18.) Asal; 2:0 (40.) Amann; 3:0 (49.) Frank; 4:0 (64.) Asal; 4:1 (70.) Rufle; 4:2 (75.) Dittmar; 5:2 (89./FE) Roder. – SR: Mathias Heilig (Erzingen). – Z.: 70. – Bes.: Scheible (sv08/18.) hält FE von Asal. – Die Weißenberger Elf schoss sich nach der Derbypleite vom letzten Spieltag den Frust von der Seele. Sie ließen der Laufenburger Reserve keine Chance. Durch einen starken Auftritt konnten die Hausherren den klaren Sieg für sich verbuchen.

Spvgg. Wutöschingen – FC 08 Bad Säckingen 2:0 (0:0). – Tore: 1:0 (71.) Oberle; 2:0 (89.) Sangiorgio. – SR: Andreas Schmidt (Todtmoos). – Z.: 80. – Das Spiel war von den hochsommerlichen Temperaturen geprägt. Es dauerte lange, bis Marius Oberle die Gäste durch seinen Treffer erlöste und so den Grundstein zum Sieg legte. Der FC Bad Säckingen versuchte sein Bestes, um gegen den Favorit aus dem Wutachtal etwas zählbares zu bekommen, hatte jedoch kein Glück.

FC Hochrhein – SV Nöggenschwiel 2:0 (2:0). – Tore: 1:0 (10.) und 2:0 (18.) beide Wehrle. – SR: Necmettin Özdemir (Waldshut). – Z.: 100. – Durch zwei schnelle Tore konnte der FC Hochrhein als Sieger vom Platz. Beide Mannschaften hatten gute Chancen für weitere Tore, ließen diese jedoch aus. Die Hausherren spielten die Führung über die Zeit und ließen nichts mehr anbrennen.

SV BW Murg – FC Bergalingen 2:0 (0:0). – Tore: 1:0 (64.) Lautermilch; 2:0 (69.) Uyar. – SR: Gerd Eiletz (Rheinfelden). – Z.: 100. – Bes.: GR für Ma. Albiez (FCB/18.). – Murgs Sportchef Reiner Rufle sprach von grauenhaftem Fussball, was beide Mannschaften den Zuschauern boten. Die Heimelf hatte es sich gegen das Schlusslicht sicherlich einfacher vorgestellt. Der FC Bergalingen kämpfte bis zum Schluss, konnte sich aber nicht belohnen.

VfB Waldshut – FC RW Weilheim 2:5 (2:2). –Tore: 1:0 (4.) Brzseki, 1:1 (7.) Huber, 2:1 (22.) Kertoku, 2:2 (33.) Schildknecht, 2:3 (59.) Stoll, 2:4 (84.) Huber, 2:5 (87.) Emmerich.. – SR: Mathias Heilig (Erzingen). – Z.: 270.

Kreisliga A-West

FC Hauingen – SV Herten 1:4 (0:1). – Tore: 0:1 (36.) Rittwag; 0:2 (67.) Müller; 0:3 (80./FE) Kocer; 0:4 (81.) Jäger; 1:4 (90.) Colberg. – SR: Luigi Satriano (Zell). – Z.: 200. – Der SV Herten konnte das Spitzenspiel für sich entscheiden. Hertens Trainer Thorsten Szesniak sprach von einem verdienten Sieg seiner Elf. Die Hauinger spielten sehr passiv, und so konnten die Gäste das Spiel für sich entscheiden. Mit dem Sieg hat die Szesniak-Elf die Tabellenführung wieder übernommen.

SV Karsau – SV Nollingen 3:0 (0:0). – Tore: 1:0 (66.) Heger, 2:0 (75.) P. Zumkeller, 3:0 (78.) T. Brugger. – SR: Mario Janutsch (Zell). – Z.:90. – Bes.: GR für Alfarano (SVN/67.). – Der SV Nollingen konnte auch das siebte Spiel in Folge nicht gewinnen. Die erste Hälfte war von vielen Chancen geprägt, doch keine der beiden Mannschaften konnte was Zählbares daraus schlagen. Nach der Pause ging den Gästen die Luft aus. "Es fehlt uns an Kondition", sprach SVN-Sportchef Thomas Grabke eins von vielen Problemen derzeit an.

TuS Kl. Wiesental – FV Degerfelden 3:0 (2:0). – Tore: 1:0 (12.), 2:0 (45.+3) und 3:0 (90.+1) alle Winkler. – SR: Markus Metzger (Bad Säckingen). – Z.: 70. – Im Spiel der Tabellennachbarn, mit wenig Chancen auf beiden Seiten, nutzte die Heimelf ihre Möglichkeiten und behielt die drei Punkte zu Hause. Nach der 2:0-Halbzeitführung war das Spiel entschieden.

FC Huttingen – SV Schopfheim 1:0 (1:0). – Tor: 1.0 (26.) Eble. – SR: Joachim Stopp (Freiburg). – Z.: 120.

TuS Stetten – FV Haltingen 0:2 (0:0). – Tore: 0:1 (74.) und 0:2 (83.) beide Stöhr. – SR: Patricia Bischoff (Illzach/F). – Z.: 120.

FV Fahrnau – FC Steinen 3:3 (1:2). – Tore: 1:0 (16.) Donkel; 1:1 (30.) Krubally; 1:2 (33./FE) Gültekin; 2:2 (48.) Brutschin; 2:3 (55.) Krubally; 3:3 (58.) Berlinghof . – SR: Christian Kühn (Bad Säckingen). – Z.: 80. – Bes.: GR für Wehrer (FVF/90.+1).

SV Weil III – FC Hausen 3:3 (3:1). – Tore: 1:0 (24.) Brestrich; 1:1 (36.) Wagner; 2:1 (37.)Müller; 3:1 (45.+2) Mohammad; 3:2 (54./FE) Wagner; 3.3 (57.) B. Wunderlich . – SR: Jonny Lemmrich (Rheinfelden). – Z.: 40. – Bes.: GR für Kubicki (SVW/53.), Covic (SVW/77.) und Fritsche (FCH/83.).

FV Lörrach-Brombach III – SV Todtnau 2:3 (1:0). – Tore: 1:0 (37.) Wasmer; 1:1 (51.) Bosl; 2:1 (58.) Malzacher; 2:2 (66.) und 2:3 (71.) beide Ju. Eckert. – SR: Artur Schütz (Wehr). – Z.: 60.