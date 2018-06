vor 1 Stunde Michael Neubert Regionalsport Hochrhein SV Berau, SV Karsau, SV 08 Laufenburg II und FV Fahrnau müssen noch warten

Fußball-Kreisliga A: Abstiegsendspiel der Dritt- und Viertplatzierten beginnen frühestens am 20. Juni. VfB Waldshut bestreitet erstes Aufstiegsspiel gegen TuS Stetten schon am Samstag, 18.30 Uhr in der Schmittenau