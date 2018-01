Regiosport Hochrhein SV BW Murg holt vier Ex-Spieler zurück

A-Kreisligist verlängert mit Trainer Sven Oertel und reaktiviert Armas Fichte für die "Zweite"

Fußball-Kreisliga A-Ost: – In der Winterpause hat der SV BW Murg die Zusammenarbeit mit Trainer Sven Oertel (36) um eine weitere Saison verlängert. Zudem wurde der ehemalige Jugendtrainer Armas Fichte reaktiviert und mit der Reserve-Elf in der Kreisliga B-3 betraut. Neben Kevin Widtmann (FC Rotzel, 26) spielen in der Rückrunde gleich vier ehemalige Spieler wieder in der Breitmatt: Sergej Lautermilch (SpVgg Brennet-Öflingen, 26), Bajram Cerimi (SV Obersäckingen, 35), Lucas Semmler (SV 08 Laufenburg, 20) und Florian Rugel (FC Rotzel, 28) kehren zurück.