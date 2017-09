Fußball-Kreisliga A-Ost SV BW Murg freut sich aufs Spitzenspiel

Bezirksliga-Absteiger VfB Waldshut ist am Sonntag zu Gast. SV Berau muss sich beim FC RW Weilheim warm anziehen

Fußball-Kreisliga A-Ost: (neu) In der vorgezogenen Partie des sechsten Spieltags siegte der SV Rheintal beim FC Bad Säckingen mit 3:1 und bleibt an der Spitze. Die beiden Verfolger, der SV BW Murg und VfB Waldshut, stehen sich am Sonntag im direkten Duell gegenüber. Beide Teams zählen zu den aussichtsreichen Titelanwärtern.

Somit ist das Spitzenspiel die wohl interessanteste Paarung am Wochenende. Als einziges Team ist der VfB Waldshut, derzeit auf Platz zwei, noch unbesiegt. Mit einem Erfolg beim SV BW Murg könnte der Bezirksliga-Absteiger bis auf einen Zähler an den SV Rheintal herankommen. Bei bisher einer Niederlage rangieren die Murger mit einem Punkt weniger als der VfB auf Platz drei. Natürlich wollen auch die Blau-Weißen drei Zähler einpacken und weiter vorne dabei bleiben. Obwohl die Saison noch jung ist, ist das Spitzenspiel ein Gradmesser.

Mal sehen, ob der FC RW Weilheim seine makellose Heimbilanz gegen den SV Berau ausbauen kann. In den beiden bisherigen Heimspielen schickten die Weilheimer ihre Gegner mit Packungen nach Hause. Der SV 08 Laufenburg II fuhr mit einem 0:7, der SV Albbruck mit einem 0:8 zurück. Der SV Berau muss sich warm anziehen. Allerdings ist nicht zu erwarten, dass die kampfstarken Berauer derart baden gehen. Siewaren zuletzt zwei Mal siegreich und kommen mit frischem Selbstvertrauen nach Weilheim. Trotzdem sind sie krasse Außenseiter.