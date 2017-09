Fußball-Kreisliga A-Ost SV BW Murg auf Sieg eingestellt

Fußball-Kreisliga A-Ost: Oertel-Elf fährt zum Angstgegner SC Lauchringen. VfB Waldshut darf den SV Albbruck nicht unterschätzen

Fußball-Kreisliga A-Ost: (neu) Nach sechs Spieltagen hat die Tabelle schon Konturen. Drei der Favoriten sind ganz vorne: Spitzenreiter SV Rheintal, gefolgt vom VfB Waldshut und FC RW Weilheim. Fehlt noch der SV BW Murg, der auf Rang sechs platziert ist. Die Murger wollen Anschluss halten und beim SC Lauchringen die am vergangenen Wochenende gegen den VfB Waldshut verlorenen Punkte holen.

"Klar. Wenn wir das Heimspiel verlieren, müssen wir eben auswärts punkten", sagt Murgs Trainer Sven Oertel vor dem Spiel im Lauchringer Wutachstadion. Doch er weiß, dass die Aufgabe nicht leicht ist. Oertel: "Die Lauchringer liegen uns nicht. Sie sind nicht gerade unsere Lieblingsgegner." Seine Elf habe gegen den SC Lauchringen noch nie gut ausgesehen. In der vergangenen Saison gab es ein 1:1 auswärts und eine 1:2-Niederlage auf heimischem Platz. Ein bisschen ärgert sich Oertel noch über die verpassten Punkte im Spitzenspiel gegen den VfB Waldshut: "Wir haben in der zweiten Hälfte die Führung verpasst und dann so ein Gegentor bekommen. Das ist unnötig und bitter. Aufwand und Ertrag stehen im Moment nicht im Verhältnis." Es nehme wieder Züge wie in der vergangenen Runde an, als die Murger oft an der mangelhaften Chancenverwertung scheiterten.

Oertel macht klar, dass ein Sieg her muss, wenn sein Team oben dran bleiben will. Er kennt die Gefahren: "Wenn man noch ein paar Spiele verliert, geht's schnell in die andere Richtung. Da wollen wir natürlich nicht hin." Für die Partie in Lauchringen fällt bisher definitiv Jannik Haiss aus.

Nach sechs Spielen ist der VfB Waldshut dort, wo er hin will – in der Spitzengruppe. Gegen den bisher gebeutelten und enttäuschenden SV Albbruck will der Bezirksliga-Absteiger nachlegen. Die Albbrucker stemmen sich bestimmt mit aller Macht gegen eine erneute Niederlage. Deshalb müssen die Waldshuter aufpassen. Mit der Empfehlung von drei hohen Heimsiegen fährt der FC RW Weilheim zum FC Grießen, der zuletzt trotz des Sieges nicht überzeugte. Für die Weilheimer gilt dasselbe: Zu leicht dürfen sie den Gegner nicht nehmen. Trotzdem gehen sie als Favoriten auf den Platz. Der zweite Auswärtssieg soll eingefahren werden.

Aufsteiger SG Mettingen/Krenkingen überraschte bis jetzt. Elf Punkte und Platz fünf – das ist eine gute Bilanz. Die SG will beim SV Berau den vierten Saisonsieg feiern.