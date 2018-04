Regiosport Hochrhein SV Albbruck und FC Binzgen trauern

Früherer Fußballtrainer und Schiedsrichter Manfred Baumgartner ist gestorben

Fußball: – Nach langer und schwerer Krankheit ist Manfred Baumgartner aus Binzgen in der vergangenen Woche im Alter von 78 Jahren gestorben. Er gehörte im Sommer 1962 zu den Gründungsmitgliedern des FC Binzgen, spielte viele Jahre für die Blau-Weißen und gehörte jener Elf an, die 1969 in die damalige B-Klasse aufgestiegen ist. Später engagierte sich Baumgartner als Schiedsrichter und auch als Trainer – unter anderem beim SV 08 Laufenburg, FC Laufenburg/CH, FC Stein/CH, TSV Hottingen und vor allem beim SV Albbruck. Dort war er in der Saison 1989/90 verantwortlich, hatte zuvor als Fördergruppentrainer gewirkt. Letzte Station Baumgartners, dessen Söhne Oliver und Jürgen viele Jahre zu den Stützen des SV 08 Laufenburg in der Landes- und Verbandsliga zählten, war ebenfalls der SV Albbruck. Den rettete er in der Saison 1992/93 als Interimstrainer vor dem Abstieg aus der Bezirksliga.