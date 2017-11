Regionalsport Hochrhein SV Albbruck hat eine Rechnung offen

Fußball-Kreisliga A-Ost: Nach der 2:5-Niederlage im Hinspiel beim FC Weizen will die Mannschaft zu Hause mit einem Sieg den Aufwärtstrend fortsetzen

Fußball-Kreisliga A-Ost: – Schon drei Partien muss der FC Bergalingen nachholen. Auch das für Donnerstagabend geplante Spiel gegen den SC Lauchringen wurde abgesagt. Nach jetzigem Stand der Dinge finden die anderen Begegnungen statt. Der SV Albbruck will seinen Aufwärtstrend gegen den FC Weizen fortsetzen und sich mit einem Sieg in die Pause verabschieden.

Seit drei Spielen ist der SV Albbruck unbesiegt. Nach dem schlechten Start können die Albbrucker mittlerweile wieder etwas ruhiger schlafen. Bis zur Hälfte der Vorrunde sah es bedenklich aus. Lange hielt die Elf von Trainer Markus Jehle die Rote Laterne fest. Jetzt hat sie 16 Punkte und ist über dem Strich. Entwarnung gibt Jehle noch nicht: "Nach der zweiten Hälfte der Vorrunde sind wir deutlich entspannter. Mit den beiden Siegen zuletzt haben wir Selbstvertrauen getankt."

Die Geduld hat sich ausgezahlt. Jehle geht den eingeschlagenen Weg mit seinem Team konsequent weiter. Die Defensive habe sich stabilisiert. Vor der Runde wusste der Trainer, dass es anfangs schwer wird: "Wir haben in der Viererkette drei neue Spieler eingebaut. Das musste erst greifen. Allerdings hatte ich erwartet, dass alles ein bisschen schneller funktioniert." Mit der gewonnenen Stabilität und der Heimstärke auf dem kleinen Kunstrasen hofft er gegen den FC Weizen auf einen Sieg. Der SV Albbruck hat nach dem 2:5 im Hinspiel noch eine Rechnung offen. "Wir müssen 90, nicht nur 80 Minuten lang konzentriert spielen", erinnert er ans Hinspiel, als seine Elf binnen zehn Minuten einen 2:1-Vorsprung verspielte. Jehle ist froh, wenn Pause ist. Seine Elf gehe nach der strapaziösen Hinserie am Stock. "Wir müssen immer am Limit spielen, um erfolgreich zu sein", sagt er.

Fussball-Kreisliga A-Ost

Samstag, 14 Uhr:

SV Albbruck – FC Weizen (Vorrunde: 2:5). – SR: Erich Radtke (Maulburg). – Tipp: 3:3.

15 Uhr:

FC Bad Säckingen – FC Grießen (1:1). – SR: Jonny Lemmrich (Rheinfelden). – Tipp: 3:1.

18 Uhr:

FC RW Weilheim – SV BW Murg (0:1). – SR: Heiko Werner (Untermettingen). – Tipp: 4:0.

SV 08 Laufenburg II – SG Mettingen/Krenkingen (1:2). – SR: Mario Janutsch (Zell). – Tipp: 1:1.

Sonntag, 14 Uhr:

Spvgg. Wutöschingen – VfB Waldshut (2:2). – SR: Bruno Basler (Stühlingen). – Tipp: 3:2.

FC Bergalingen – SV Rheintal (1:6). – SR: Andreas Schmidt (Todtmoos). – Tipp: 1:3.

SC Lauchringen – SV Nöggenschwiel (1:0). – SR: Khalid Sajid (Albbruck). – Tipp: 1:1.

Sonntag, 14.30 Uhr:

FC Hochrhein – SV Berau (1:1). – SR: Uwe Seifert (Waldshut). – Tipp: 3:0.