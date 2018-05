Regionalsport Hochrhein SV Albbruck hadert mit Schiedsrichter und den verpassten Chancen - Mit Galerie und Video-Interviews!

Fußball-Kreisliga A-Ost: Jehle-Elf verliert beim SV Rheintal unglücklich mit 1:2. Anschlusstreffer von Nico Gerteiser reicht nicht

Fußball-Kreisliga A-Ost: So ist es manchmal im Fußball. Nicht immer gewinnt der Bessere. Den SV Albbruck traf es beim 1:2 beim SV Rheintal hart. Die Elf von Trainer Markus Jehle war zumeist überlegen. Doch die drei Punkte blieben bei der Heimelf. Die Albbrucker verzweifelten vor allem am starken Rheintaler Torhüter Patrick Altenburger. Am Ende haderten sie noch mit Schiedsrichter Paul Enderling (Dettighofen) nach zwei aus Albbrucker Sicht strafstoßwürdigen Szenen.

"Der Schiedsrichter hatte zwei Mal die Chance, zu pfeifen. Aber ich glaube, er hat sich nicht getraut", ärgerte sich Albbrucks Spielführer Moritz Rotzinger im Videointerview. Er selbst hatte kurz nach der Pause einen Elfer an Max Hauser verursacht, der zum 0:2 aus Sicht der Gäste geführt hatte. Knackpunkt war jedoch die vergebenen Chancen vor allem in der ersten Hälfte. Die besten Gelegenheiten hatten Andreas Straub (14.) und Timm Steinle (29.). Beide scheiterten am glänzend parierenden Altenburger. Unglücklich war auch der frühe Rückstand. Schon nach zwei Minuten traf Manuel Asal. Stadionsprecher Ralf Wagner hatte Asals Namen bei der Durchsage der Aufstellungen kaum ausgesprochen. Rotzinger: "Das Gegentor dürfen wir so nicht kriegen. Da haben wir geschlafen."

Der SV Albbruck machte danach Dampf. Auch das 0:2 warf Jehles Elf nicht zurück. Nico Gerteiser (62.) schloss den wohl besten Spielzug zum Anschlusstreffer ab. Die Albbrucker versuchten alles. Es reichte nicht. Trotzdem lobte Jehle: "Wir haben einen tollen Teamgeist. Die Jungs geben alles. Aber wir sind wieder einmal dafür nicht belohnt worden."

Rheintals Trainer Uwe Weißenberger fasste sich kurz und gab zu: "Es war ein glücklicher, ich muss schon sagen unverdienter Sieg."

Interview mit Moritz Rotzinger (SV Albbruck):

Interview mit Matthias Schume (SV Rheintal):

Rheintals Torhüter Patrick Altenburger: "Wir wollen noch so nah wie möglich an die Spitzenplätze ran"

Torhüter Patrick Altenburger (22) war mit seinen Klasseparaden maßgeblich am 2:1-Sieg seines SV Rheintal beteiligt. Seit Sommer ist der 22-Jährige Stammtorhüter im Team.

Patrick, wie haben Sie das Spiel gesehen? Es war sicher nicht Euer bestes.

Das kann man so sagen. Es war kein gutes Spiel. In der ersten Hälfte waren wir sehr schlecht. Wir sind zu wenig gelaufen und waren nicht parat. Wir hatten Glück mit dem frühen Tor, auch nach der Pause. Wir wollten besser spielen als vergangene Woche. Es ist uns nicht ganz gelungen. Aber wir haben drei Punkte.

Dank Ihren Paraden. Wie sehen Sie das?

Ja. Ich habe drei, vier wichtige Bälle gehalten. Ich habe einen guten Tag erwischt. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Beim 1:2 in Murg hatte ich keinen guten Tag.

Spielt es in den Köpfen vielleicht mit, dass nach vorne nichts mehr geht?

Wahrscheinlich. Ich denke schon, dass es im Unterbewusstsein mitspielt.

Was nehmt Ihr euch für die letzten Spiele vor?

Wir wollen noch so nah wie möglich an die Spitzenplätze ran. Nächste Woche wollen wir in Weilheim gewinnen. Wir wollen die Ersten sein, die die Weilheimer bei ihnen zu Hause besiegen.

Fragen: Michael Neubert