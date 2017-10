Regiosport Hochrhein SV 08 Laufenburg vom Gegner überrascht

Gewichtheben: Landesligist VfL Sindelfingen bietet zwei unbekannte Heber auf und holt sensationelle 404,2 Punkte. Staffel vom Hochrhein stellt in Lisa Eble mit 99 Punkten die zweitbeste Heberin des Wettkampfes

Gewichtheben, Landesliga: VfL Sindelfingen – SV 08 Laufenburg 404,2:337,2. – Trotz zufriedenstellenden Leistungen hatten die Heber des SV 08 Laufenburg keine Chance in Sindelfingen. 404 Punkte hatte man vom Gastgeber nicht erwartet. Soviele Punkte hatten sie, betonten die Sindelfinger, zum letzten Mal vor über 15 Jahren geschafft. Mit Gereda Cristhian, der 87 Punkte notierte, und Dennis Hildebrandt, der 104 Punkte beisteuerte, hatten die Gastgeber zwei Heber aufgeboten, die bisher noch nicht in Erscheinung getreten waren.

Im Laufenburger Kader fehlte der Neuzugang Luis Lopez. Dafür war Lisa Eble mit 99 Punkten die beste Heberin der Laufenburger Staffel und Zweitbeste des Wettkampf, gefolgt von Leonie Stöcklin (62) und Andreas Albiez (59). 45,2 Punkte verbuchte Johannes Böhler, 40 Punkte steuerte Alexander Gruner bei und 32 Punkte sein Bruder Niklas Gruner. Nach der 0:3-Niederlage rutscht der SV 08 Laufenburg in der Tabelle zurück auf Platz drei.

Nächster Gegner ist am Samstag, 18. November der GV Donaueschingen in Laufenburg.

Bereits am Wochenende wird Trainer Tobias Strittmatter mit Lisa Eble und Andreas Albiez als Teilnehmer an den Deutschen Meisterschaften der Männer und Frauen in Speyer vertreten sein.