Regiosport Hochrhein SV 08 Laufenburg übernimmt die Tabellenspitze

Fußball-Bezirksliga: Sandrio Knab führt den Landesliga-Absteiger beim 5:2 gegen den FC Wehr zum siebten Sieg in Folge. FC Schönau beendet beim 1:1 bei der SpVgg. Brennet-Öflingen seine Niederlagenserie. FC Wallbach holt gegen FC Zell ein 0:2 auf und muss am Ende mit 3:3 zufrieden sein. TuS Efringen-Kirchen hat bereits fünf Punkte Rückstand auf den rettenden Platz 13.

Fussball Bezirksliga Hochrhein

SV 08 Laufenburg – FC Wehr 5:2 (3:1)

In nur vier Minuten wendeten Bujar Halili (40.), Sandro Knab (42.) und Angelo Armenio (44.) vor der Pause das Blatt. Das Trio, für 35 der 46 Tore des SV 08 Laufenburg verantwortlich, egalisierte die Wehrer Führung, die Ersin Demircan erzielt hatte: „Da waren die Laufenburger sehr effizient“, hatte Wehrs Co-Trainer Jens Faralisch bis zum Seitenwechsel ein ausgeglichenes Spiel gesehen. Im zweiten Durchgang ließen sich die Null-Achter das Heft nicht mehr aus der Hand nehmen und brachten den siebten Sieg in Serie und die Tabellenführung in trockene Tücher. Knab, der neben seinen Toren noch zwei Treffer vorbereitete, und Simon Vutek erhöhten den Vorsprung. In der Schlussminute verwandelte Steven Bertolotti den ersten in dieser Saison gegen die Laufenburger verhängten Strafstoß zum Endstand.

SpVgg. Brennet-Öflingen – FC Schönau 1:1 (1:1)

Elvis Gojak war der Garant für den Punktgewinn der Gastgeber. Der 30-jährige Torhüter hielt nahezu alles, was die Schöner aufs Tor brachten. Einzig beim verdeckten Schuss ins lange Eck von Dominik Pfeifer in der achten Minute war er machtlos. Vier Minuten später kam Gojak bei einem Schuss von Matthias Steinebrunner der Pfosten zu Hilfe. Das Spiel der Hausherren schwächelte vor der Pause in der Offensive, das Fehlen des erkrankten Timo Bernauer wirkte sich in kaum vorhandener Torgefahr aus. Glück hatten die Gastgeber zudem beim Ausgleich durch Denis Götz’ Strafstoß.

Das Foul von Felix Markanic an Fabian Schmidt war eher außerhalb des Strafraums, wie die Schönauer vergeblich protestierten. Im zweiten Durchgang lieferten sich beide Teams eine offensive Partie, kamen zu einigen Chancen: „Elvis hat uns den Punkt gerettet“, atmete Betreuer Roland Bernauer durch: „Allerdings hatten auch wir Chancen zum Sieg durch Pascal Degelmann und Denis Götz.“

FC Wallbach – FC Zell 3:3 (0:2)

In der Defensive klemmt es beim FC Wallbach, der in den letzten beiden Spielen immerhin sieben Gegentreffer kassierte: „Da spielen wir zu nachlässig und machen zu viele Fehler“, monierte Trainer Philipp Bayer nach dem zweiten Remis aus eigenem Platz. Den ersten Durchgang reklamierten die Gäste für sich, führten durch Treffer von Ralf Kiefer und Jonas Krumm. Doch wie schon im Hinspiel kommt Kiefer mit dem FC Wallbach nicht klar. Verpasste er beim 3:3 im August kurz vor Schluss den Siegtreffer, scheiterte er dieses Mal vom Elfmeterpunkt an Ramon Winkler, der mit seinem dritten gehaltenen „Elfer“ das 0:3 und damit die Entscheidung verhinderte. Nach dem Wechsel kamen die Wallbacher zurück ins Spiel. Abdullah Sönmezüren (47.) gelang der Anschluss, zwei Minuten später verwandelte Johannes Groß einen Handelfmeter. Groß stand 16 Minuten später wieder am Punkt zum Duell mit Tobias Fräßle. Dieses Mal aber parierte der FCZ-Torwart, war aber gegen Dan Stengritts Nachschuss zum 3:2 machtlos. Den nicht unverdienten Punkt sicherten sich die Zeller dann in der Nachspielzeit durch Johannes Rapp.

Der FC Wittlingen feierte beim 1:0-Sieg durch Florian Herr gegen den SV Weil II den dritten Sieg in Serie und fügte den Gästen die dritte Niederlage in Folge bei.

Der FV Lörrach-Brombach II startete dank des Tores von Massimo De Franco mit einem 1:0-Sieg gegen den nun seit fünf Spielen in Folge punktlosen TuS Efringen-Kirchen erfolgreich in die Rückrunde und schob sich am spielfreien SV Buch vorbei auf den zweiten Rang. Der Gast hat nun bereits fünf Punkte Rückstand auf den rettenden 13. Platz.

Abgesagt wurden die Spiele: Bosporus FC Friedlingen – VfR Bad Bellingen sowie das Klettgau-Derby FC Erzingen – FC Geißlingen.