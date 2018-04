Regiosport Hochrhein SV 08 Laufenburg stolz auf seine Abwehr

Fußball-Bezirksliga: – Experiment gelungen – sichtlich zufrieden ging Trainer Michael Wasmer mit seiner Elf vom Platz: "Ich bin unheimlich stolz auf die Mannschaft. Die Abwehrreihe war aus der Not geboren. Die Jungs haben das klasse gelöst", strahlte der Trainer des SV 08 Laufenburg nach dem 2:1-Arbeitssieg beim FC Wallbach.

Schließlich hatten in seinem Defensivverbund glech vier Akteure gestanden, die in dieser Formation noch nie zusammen gespielt haben. Vor dem 19-jährigen Torwart Fatih Er hielten A-Junior Felix Schmidle, Winter-Neuzugang Thierry Barb und der erstmals seit seiner langen Verletzungszeit wieder aufgebotene Tobias Lerch den Laden nahezu dicht.

Da konnten die Gastgeber lamentieren, wie sie wollten. Gegen dieses Bollwerk fiel ihnen einfach nichts ein. Sololäufe, Distanzschüsse, Spielzüge – sah alles gut aus, entpuppte sich aber unterm Strich als brotlose Kunst, weil immer ein Laufenburger Fuß oder die Faust von Fatih Er dazwischen war. "Wir machen das Spiel, sind vor der Pause die bessere Elf – und schenken ihnen zwei Tore."

In der Tat mussten die Laufenburger in der Offensive keine Bäume ausreißen, um zur 2:0-Pausenführung zu kommen. Zwei Mal patzte Routinier Maurizio Di Bella – und jedes Mal lag danach der Ball im Netz. Erst erwischte er eine Eckballflanke von Christoph Mathis nicht richtig, der aufgerückte Felix Schmidle (24.) schob den Ball über die Linie, dann geriet Di Bella ein Zuspiel für Matthias Hottinger zu schwach. Angelo Armenio (43.) war zur Stelle – 0:2.

Damit war die Sache eigentlich gelaufen, denn nach der Pause schwanden bei den Wallbachern Kraft und Konzentration. Die Null-Achter verteidigten geschickt ihren Vorsprung, ohne ernsthaft vor dem gegnerischen Tor aufzutauchen.

Selbst in der Schlussphase, die nach dem ungeschickten Handspiel von Giuseppe Ferrara (82.) und dem Strafstoßtreffer von Johannes Groß, der sich mit dieser Partie für seine Bachelor-Arbeit nach Hawaii von der Mannschaft verabschiedete, zum 1:2 nochmals spannend hätte werden können, passierte aus einem Abseitstor von Nico Joos (78.) und einem Schussversuch von Eduard Nowak (86.) nicht mehr viel: "Wir haben nach dem 1:2 umgestellt, alles versucht. Aber es reichte leider nicht", ärgerte sich FCW-Trainer Patrick Bayer vor allem über die vergebenen Chancen in einem Spiel, dass seine Elf nicht verlieren muss: "Eigentlich haben wir keine echte Torchance zugelassen. Umso ärgerlicher ist es, wenn man seine Möglichkeiten liegen lässt."

Video-Interview mit Arber Islami vom SV 08 Laufenburg

Torschütze Felix Schmidle (SV 08 Laufenburg): "Das war ein perfekter Tag für mich"

Im Grunde ist Felix Schmidle (18) noch A-Junior beim SV 08 Laufenburg, hilft aber immer wieder mal in der "Ersten" aus. Beim 2:1-Sieg in Wallbach stand er erstmals in der Start-Elf, spielte 90 Minuten durch und krönte sein Debüt mit einem Tor.

Felix, das war ja ein perfekter Tag für Sie?

Kann man schon sagen. Für mich hat alles gepasst.

Wann erfuhren Sie denn, dass Sie von Beginn an ran dürfen?

Am Abend vor dem Spiel kam die SMS vom Trainer. Ich hatte noch zu tun, um rechtzeitig in Wallbach zu sein, weil ich gerade mitten in der Gesellenprüfung als Schreiner stecke.

Also auf den Punkt fokussiert – und dann noch Torschütze. Darf so ein junger Verteidiger beim Eckball eigentlich vor, wenn man gegen Max Stockkamp spielt?

Klar, wenn die Absicherung stimmt. Solche Dinge sind vom Trainer festgelegt und es war klar angewiesen, dass ich bei Eckbällen mit aufrücke.

Und dann treffen Sie auch noch!

Naja, der Torwart hat mir den Ball direkt vor die Füße gelenkt. Trotzdem war es schwer, denn ich erwischte ihn mit meinem schwachen linken Fuß. Aber es hat gepasst. Ich bin froh, dass ich das Vertrauen auf diese Weise zurückgeben konnte.

Sie sind ja A-Junior. Ist die Belastung nicht zu groß?

Nein, der Spaßfaktor ist viel größer, deshalb trainiere ich gern bei beiden Teams. Wobei der Fokus klar auf den A-Junioren liegt. Wir sind in der Bezirksliga vorn und wollen aufsteigen.

Gibt es im Sommer für Sie einen Doppel-Aufstieg -mit den A-Junioren und der "Ersten" zu feiern?

Darüber mache ich mir überhaupt noch keine Gedanken – aber schön wäre es natürlich schon.

Fragen: Matthias Scheibengruber