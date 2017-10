Regiosport Hochrhein SV 08 Laufenburg steigert sich zum verdienten Sieg

Fußball-Bezirksliga: Trotz verschossenem Strafstoß und einem 0:1-Rückstand wenden die Gastgeber das Blatt und bringen dem FC Schönau die dritte Niederlage in Folge bei. Trainer Michael Wasmer lobt seine Elf für "die beste Saisonleistung".

Fußball-Bezirksliga: – Michael Wasmer ist ein Freund bedachter Worte. Mit Kritik an seinen Spielern spart er öffentlich ebenso, wie mit Lob. Dann klingt es fast schon euphorisch, wenn der Trainer des SV 08 Laufenburg den 3:1-Sieg gegen den FC Schönau "als beste Saisonleistung" und "hochverdient" einstuft: "Wir haben das Spiel klar dominiert."

Dabei verlief die erste halbe Stunde gar nicht nach dem Geschmack der Null-Achter. Bereits nach 58 Sekunden gingen deren Köpfe erst einmal nach unten. Zu diesem Zeitpunkt hatte Sandro Knab schon zwei Mal das 1:0 auf dem Fuß. Erst scheiterte er an Torwart Christian Held nach dessen Missverständnis mit Felix Markanic nach 24 Sekunden. Ganze 14 Sekunden später wurde Angelo Armenio von Markanic gefoult. Den Strafstoß schoss Knab nach links, dort aber sprang auch Held hin.

Und es wurde nicht besser: Zwei Mal rettete Laufenburgs Torwart Philipp Scheible in höchster Not und vor dem Schönauer Tor haderte Knab weiter mit dem Abschlussglück. Nach einer Ecke von Bujar Halili segelte Held unter dem Ball durch. Knab (16.) kam frei zum Kopfball, doch auf der Linie stand noch Yannik Lais. Dann verpasste Philipp Zapf einen Abschlag von Held, war sogar noch mit der Hand dran. Schiri Homberger ließ Dominik Pfeifer den Vorteil – 0:1.

"Vor vier, fünf Wochen hätten wir dieses Spiel verloren", zeigte sich Wasmer angetan von seiner Elf, die auf neun verletzte Kaderspieler verzichten musste: "Das Team ist stabiler geworden und kann die Ausfälle wegstecken." Angetrieben von Halili, Knab und Francesco Seidita wendeten die Gastgeber das Blatt. Über Seidita kam der Ball zu Halili. Der legte für Armenio (34.) auf, Steinebrunner, Markanic und Tim Behringer schauten nur zu – 1:1. Vier Minuten später jubelte Armenio erneut. Aus knapp zehn Metern traf er zum 2:1 für die Hausherren: "Wir waren sehr gut eingestellt und von der ersten Minute an hellwach", freute sich der 20-jährige Doppel-Torschütze.

Die Gäste taten sich auch nach dem Wechsel schwer, bekamen ihre Fehlerquote nicht in den Griff. So kamen die Laufenburger auch zum entscheidenden 3:1-Siegtreffer durch den starken Bujar Halili. Matteo Mäder (60.) setzte einem eigentlich verlorenen Ball an der Seitenlinie nach, spielte quer auf Halili. Der legte sich den Ball zurecht und ließ Held keine Chance. Mehr als ein Freistoß von Tim Eckert (88.) an die Latte sprang für die enttäuschenden Schwarzwälder nicht heraus.





Interview mit Angelo Armenio (SV 08 Laufenburg):



Interview mit Trainer Heiko Günther (FC Schönau):

"In der Bezirksliga zu spielen, hat mich einfach gereizt"

Im Sommer kam Emanuel Esser (18) aus dem Nachwuchs des VfB Waldshut zum SV 08 Laufenburg. Der junge Stürmer erzielte in den zwölf Spielen bislang drei Treffer.

Emanuel, Sie stammen aus einer regional bekannten Fußballerfamilie. Wie kam es zum Wechsel nach Laufenburg?

Richtig, wir sind eine echte Fußballfamilie. Durch meine Kumpels Bujar und Angelo bin ich hier gelandet und wurde super aufgenommen im Verein.

War der VfB Waldshut kein Thema mehr?

Natürlich gab es Gespräche, aber mich reizte auch die Bezirksliga. Wäre der VfB nicht in dei Kreisliga A abgestiegen und hätten die A-Junioren, bei denen ich noch ein Jahr spielen dürfte, den Aufstieg in die Verbandsliga geschafft, wäre ich wohl geblieben.

Als junger Stürmer haben Sie alle Ligaspiele bestritten. Wie kommt's?

Ich bin motiviert, will einfach spielen. Im Training versuche ich, immer alles zu geben. Die Integration ins Team war kein Problem, weil wir uns ja kennen und auch außerhalb des Sports viel gemeinsam unternehmen.

Auch die Anreise zu Spiel und Training?

Ja klar. Weil ich noch keinen Führerschein habe, nehmen mich die Jungs immer mit. Wir haben eine Fahrgemeinschaft, denn es spielen ja einige ehemalige Waldshuter hier.

Was haben Sie sich zum Ziel gesetzt?

Ich denke, dass das Team so langsam eingespielt ist und dass es nun sportlich besser läuft. Ich möchte meinen Stammplatz behalten und vielleicht noch ein paar Tore schießen.

Welche Zahl schwebt Ihnen vor?

Ich habe mir zehn Tore zum Ziel gesetzt, drei habe ich. Aber in erster Linie zählt der Erfolg der Mannschaft. Deshalb ist diese Zahl zweitrangig für mich.

Fragen: Matthias Scheibengruber