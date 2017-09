Gewichtheben SV 08 Laufenburg startet mit Sieg

Landesliga-Gewichtheber feiern klaren Erfolg beim GV Eisenbach II

Gewichtheben: (frä/gt) Mit einem 3:0-Sieg und 235:62,3 Punkten schafften die Laufenburger Heber in Eisenbach einen guten Einstieg in die Landesliga-Runde. Gegner GV Eisenbach II machte es den Laufenburgern, die nicht in Bestbesetzung angetreten war, nicht schwer. Der spanische Neuzugang Luis Carlos Lopez Bedoya, der vom GV Aarau über den Rhein gewechselt ist, sicherte der Mannschaft mit 130 kg im Reißen und 156 kg im Stoßen 79 Punkte. Von Routinier Andreas Albiez gab es 64 Punkte dazu. 39 Punkte lieferte Alexander, 34 Punkte Niklas Gruner. Daniel Stiller (19 Punkte) und Max Hilbert (ohne Punkte) vervollständigten das Team. Am 7. Oktober ist der erste Heimkampf des SV 08 gegen den SV Fellbach.