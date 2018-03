Fußball-Bezirksliga: Spitzenreiter setzt sich glücklich mit 3:2 gegen den FC Erzingen durch. Eingewechselter Sandro Knab trifft zum Siegtor. Drei Strafstöße werden verwandelt. Simon Vutek nach zweieinhalb Jahren beim SV 08 Laufenburg verabschiedet

Fußball-Bezirksliga: – Mit dem letztlich glücklichen 3:2-Sieg distanzierte der SV 08 Laufenburg nicht nur einen seiner zahlreichen Verfolger, sondern baute seine Erfolgsserie auf nunmehr acht Siege in Serie aus. Bis es jedoch soweit war, bedurfte es starker Nerven, viel Geduld und eines Sandro Knab, der nach seiner Einwechslung in der letzten halben Stunde etwas Ordnung und Struktur ins Laufenburger Spiel brachte. Knab war es dann auch, der elf Minuten vor Schluss nach einem Doppelpass mit Angelo Armenio den Deckel drauf setzte: "Wichtig sind die Punkte und ein erfolgreicher Start. Es war allerdings das schlechteste Spiel seit langem", konstatierte Trainer Michael Wasmer.

Kein Wunder ärgerten sich die Gäste am Ende über eine sicher vermeidbare Niederlage. Sie hatten zwar verhalten begonnen und den Null-Achtern den Raum überlassen: "Wir hatten in der Anfangsphase zuviel Respekt vor den Laufenburgern und ihrer Siegesserie", gestand Michael Seifert vom Erzinger Trainer-Duo ein. Echte Chancen ergaben sich für die Hausherren, der vor dem Anpfiff Simon Vutek zurück nach Kroatien verabschiedeten, allerdings nicht. So war der Strafstoß von Bujar Halili zum 1:0 (24.) der erste gezielte Schuss aufs Tor von Kevin Simanowski und blieb es letztlich auch bis zum 2:2, das Halili in der 66. Minute wiederum per Strafstoß erzielte. Beim ersten Pfiff war Giuseppe Ferrara von Shaban Limani gefoult worden, den zweiten Laufenburger Strafstoß hätte zumindest Abwehrspieler Fabian Binzer, der gegen Angelo Armenio eingestiegen war, nicht gegeben.

Dazwischen gab es viel Stückwerk, unter anderem auch von Sebastian Waßmer: "Es war mein erstes Punktespiel seit einem halben Jahr. Aber so ein Fehler darf mir nicht passieren", war der Laufenburger Torwart am Ende froh um den Sieg: "Wäre ich im Tor geblieben, wäre nichts passiert." So aber rutschte er vor dem heranstürmenden Luigi Lentisco aus, musste dem Schuss hilflos nachschauen. Auf der Linie klärte zwar Christoph Mathis, doch FCE-Neuzugang Benjamin Ciglar (34.) staubte ab. Kurz nach der Pause gingen die Gäste nicht überraschend in Führung: "Da haben wir Druck gemacht", war Seifert am Ende enttäuscht, dass es nicht zum "verdienten Remis" reichte. Mathis hatte Piero Bonomo an der Strafraumlinie gefoult, Limani (57.) schickte Waßmer ins falsche Eck.

Dass es mit dem verdienten Punkt für die Gäste nichts wurde, lag einzig an Sandro Knab. Der biss trotz Prellung auf die Zähne und zeigte den anderen 21 Spielern den Unterschied. Mit sicherem Passspiel und Biss in den Angriffen entschied er das Spiel zu Gunsten des SV 08 Laufenburg: "Es war das erwartet schwere Spiel. Punktespiele sind eben doch etwas anderes als Testspiele", schmunzelte Michael Wasmer, denn die gute Resultate der vergangenen Wochen hatte seine Jungs vielleicht einen Tick zu sicher werden lassen.

Simon Vutek verabschiedet sich nach zweieinhalb Jahren vom SV 08 Laufenburg:

Benjamin Ciglar kam in der Winterpause vom SV Schaffhausen zum FC Erzingen: