Regiosport Hochrhein SV 08 Laufenburg schießt sich warm fürs Saisonfinale

Fußball-Bezirksliga: – Nein, Michael Wasmer ließ sich keine Kampfansage entlocken, selbst nicht nach der Kunde vom 0:2 des bisherigen Spitzenreiters FC Wittlingen beim FC Schönau: "Wir konzentrieren uns wie immer aufs nächste Spiel – das war bisher immer die beste Strategie." Konzentriert und zielgerichtet hatte sich sein SV 08 Laufenburg der Pflichtaufgabe beim Aufsteiger entledigt und mit der 7:1-Packung die leisen Hoffnungen der Gastgeber, Platz 15 verteidigen zu können, etwas gedämpft: "Das war mehr Angst als Respekt", war FCS-Trainer Felix Blatter entsprechend enttäuscht: "Solche Böcke wie heute sind uns in den vergangenen Spielen überhaupt nicht unterlaufen."

SÜDKURIER-Interview mit Abdel-Amin Bouhouch vom SV 08 Laufenburg:

Die Flugeinlage von Simon Hepp, mit der er nach sechs Minuten einen Distanzschuss von Emanuel Esser aus dem Winkel faustete, war – aus heimischer Sicht – fast schon der Höhepunkt eines schwachen Auftritts. In der Folge wechselten sich Pleiten, Pech und Pannen ab. Als es zwölf Minuten später 0:3 stand, weil die Laufenburger jeden Fehler zum Tor nutzten, braute sich nicht nur am Himmel etwas zusammen.

Doch wie die Gewitterwolken verschwand auch die Laufenburger Gier, den Gastgeber richtig nass zu machen. Sie mussten letztlich nur auf deren Fehler warten und dann zuschlagen: "Was aufs Tor kommt ist drin", brummte denn auch Simon Hepp. Er hätte gegen Bujar Halili fast seinen zweiten Strafstoß – Schiri Leonardo Vallone war der Meinung, dass Sandro Knab von Timo Burgert, der eindeutig den Ball traf, gefoult worden war – in dieser Saison gehalten.

In der Schlussphase wurde die einseitige Partie fast absurd. Erst behakte sich Dominik Gisinger mit dem Laufenburger Matthias Feldmann, musste mit Gelb-Rot vom Platz. In der Nachspielzeit erwischte es auch Matteo Mäder nach einem höchst überflüssigen Foulspiel. Und – die Schlüchttaler Kicker sendeten durch das Ehrentor von Ruben Gantert – ein kleines Lebenszeichen: "Das Ziel, den FC Geißlingen hinter uns zu lassen, haben wir nicht aus den Augen verloren", unterstrich Felix Blatter allen Widrigkeiten zum Trotz.

Und auch die Null-Achter bleiben ihrer Linie treu. Neben dem reaktivierten Abdel-Amin Bouhouch, der im Winter aus privaten und beruflichen Gründen eigentlich eine Pause einlegen wollte, setzte Wasmer auch wieder die A-Junioren Felix Schmidle und Luca Schmidt ein: "Wir sind nach wie vor im Umbruch. Also bekommt unser Nachwuchs seine Einsatzzeiten – unabhängig vom Tabellenstand."

Giuseppe Ferrara (SV 08 Laufenburg): "Der Konkurrenzkampf macht uns stark und ist Basis für unseren Erfolg"

Seit über einem Jahr zählt Giuseppe Ferrara (23) fest zum Kader des SV 08 Laufenburg. Nun strebt das Eigengewächs mit seiner Elf wieder zurück in die Landesliga.

Giuseppe, Sie rückten vor einem Jahr noch in der Landesliga in die "Erste". Jetzt ist die Tür zur Landesliga wieder in Sichtweite. Macht ihr sie auf?

Es liegt nur an uns. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und in den letzten zwei Spielen noch sechs Punkt holen. Dann werden wir sehen, was dabei heraus kommt.

Ihr habt den SV Weil II zu Hause und müsst im letzten Spiel nach Geißlingen. Sind doch eher einfache Aufgaben, oder?

Das würde ich so nicht sagen. Wir tun uns gegen Mannschaften, dioe hinter uns stehen, irgendwie schwer. Das hat man in Schönau gesehen und in den beiden Spielen gegen die SpVgg. Brennet-Öflingen. Auch in Wehr zum Saisonstart.

Den 7:1-Sieg beim FC Schlüchttal habt ihr teuer bezahlt. Gelb-Rot für Matteo Mäder und eine Verletzung von Angelo Armenio.

Ja, das war nicht so toll. Matteos Platzverweis in der Nachspielzeit muss nicht sein. Bei angelo sah es im ersten Moment nicht gut aus. Ich hoffe, dass es meinen Bruder nicht so schlimm erwischt hat.

Sie zählten eigentlich zum Stamm, nun kamen Sie von der Bank? Waren Sie sauer?

Absolut nicht. Der Konkurrenzkampf macht uns stark und ist Basis für unseren Erfolg. Wir sind ja immer noch im Umbruch und unser Trainerteam mit Michael Wasmer macht das optimal. Wase kennt den Verein seit frühester Jugend und hat die komplette Mannschaft mit dem Spirit dieses Clubs geimpft. Wase lebt und arbeitet für den Verein – er symbolisiert ihn.