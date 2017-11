Regiosport Hochrhein SV 08 Laufenburg plant den siebten Streich

Fußball-Bezirksliga: Null-Achter können gegen den FC Wehr den siebten Sieg in Folge einfahren und die Tabellenspitze vom spielfreien SV Buch übernehmen. Klettgau-Derby beim FC Erzingen fällt aus. SpVgg. Brennet-Öflingen will noch mindestens vier Punkte aus den letzten beiden Spielen

Fußball-Bezirksliga: – Das Wetter kennt keine Gnade, nimmt auf die beiden noch ausstehenden Rückrunden-Spieltage keinerlei Rücksicht. So stehen die Chancen für Spieler und Zuschauer ganz gut, auch am ersten Dezember-Wochenende im Regen oder gar im Schneetreiben zu stehen.

Abgesagt wurde das Klettgau-Derby beim FC Erzingen. Ursprünglich sollte gegen Nachbar FC Geißlingen am Samstag, 17 Uhr, der Kunstrasenplatz in Betrieb genommen werden. "Das klappt leider nicht, weil das Flutlicht nicht fertig ist", bedauert Sportchef Patrick Netzhammer, dass es nicht möglich war, den Anstoß auf 14.30 Uhr oder Sonntagnachmittag vorzuverlegen: "Vermutlich wird das Spiel erst im Frühjahr ausgetragen."

Beim SV Jestetten wird wohl auf jeden Fall gespielt, zumal schon der Nachholtermin am 16. Dezember in Schönau angesetzt ist: "Wenn sich das Wetter nicht entscheidend ändert, geht es", ist Trainer Michele Masi überzeugt. Trotz des 6:0-Kantersieges gegen den TuS Efringen-Kirchen vor Wochenfrist ist er weit davon entfernt, den FC Schlüchttal zu unterschätzen: "Wir waren am Samstag erst nach der Pause richtig gut", erinnert Masi an eine durchwachsene erste Hälfte: "Ehe wir gegen den FC Schlüchttal über drei Punkte nachdenken, müssen wir den Gegner kontrollieren." Dass der Neuling so schlecht nicht ist, bekamen die Jestetter schon beim 2:2 im Hinspiel zu spüren: "Wenn die Umstände widrig sind, kann ein Fehler schnell passieren und schon liegst du hinten", so Masi.

Noch vier Punkte will die SpVgg. Brennet-Öflingen vor der Pause einfahren: "Einen Sieg gegen den FC Schönau und dann mindestens einen Punkt in Efringen-Kirchen", erhofft sich Trainer Urs Keser einen positiven Rückrundenstart: "Wir haben nach dem verkorksten Start einiges geändert und entsprechend gepunktet", freut er über die Trendwende, die sich auch auf die Stimmung im Kader auswirke: "Wir wissen aber, dass die Personaldecke dünn ist. Also werden wir in der Winterpause nachlegen müssen." Abgehakt sei auch das Spiel gegen den FC Zell: "Ich denke, es bleibt beim 3:0-Sieg." Bis zur folgendenschweren Verletzung des Zellers Dario Muto habe seine Elf den Gegner beherrscht. An diese Leistung soll nun auch gegen den zuletzt fünf mal in Folge besiegten FC Schönau angeknüpft werden: "Natürlich wird deren Serie mal reißen – aber am Sonntag muss es noch nicht sein", so Keser.

Nach fünf Siegen in Folge hatte sich der FC Wehr den Auftritt beim SV Buch etwas anders vorgestellt. Nach dem zeitigen Platzverweis von Manuel Pinke, dem kurz vor Schluss auch noch Mike Häfele folgte, endete die Erfolgsphase mit einem 1:4. Nun geht's personell dezimiert zum SV 08 Laufenburg, der seit dem 1:2 gegen den VfR Bad Bellingen am 14. Oktober alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt. Der Höhenflug brachte die Null-Achter von Platz elf auf Platz zwei – und nächsten Sonntag geht's zum aktuell spielfreien SV Buch, dem die Laufenburger schon am Samstag die Tabellenführung abnehmen können.

Es waren keine schönen Bilder, die die Fußballer des FC Zell am Sonntag beim 0:3 in Brennet sehen mussten. Dario Muto hatte sich beim Zweikampf mit Denis Götz schwer verletzt, wurde zwischenzeitlich operiert. Nun müssen die Zeller den Kopf frei kriegen und konzentriert am Samstag beim FC Wallbach auflaufen. Nach dem 3:3 im Hinspiel muss die Elf von Michael Schwald aufpassen, vom Gegner nicht überholt zu werden.

Nur eine Niederlage kasssierte der VfR Bad Bellingen in den letzten zehn Spielen. Klar, dass das Team von Trainer Werner Gottschling auf heimischem Terrain absoluter Favorit gegen Aufsteiger und Schlusslicht Bosporus FC Friedlingen ist. Allerdings, betont Sportchef Stefan Hoßlin im SÜDKURIER-Video, sei man weit davon entfernt, die Gäste zu unterschätzen.

Auf ein Wiedersehen mit seinen alten Kumpels freut sich Trainer Tiziano Di Domenico vom FC Wittlingen. Gast ist der auf Platz zwölf abgerutschte Titelfavorit SV Weil II, der sich zuletzt zwei Niederlagen leistete. Besser machten es die Gastgeber, die sechs ihrer letzten sieben Spiele gewannen.

Abgerundet wird der Rückrundenauftakt im Grüttparkstadion, wo der FV Lörrach-Brombach II den TuS Efringen-Kirchen erwartet. Die Gastgeber haben Tuchfühlung zur Tabellenspitze, die Elf aus dem Rebland strauchelt in der Abstiegszone und läuft Gefahr, aus der Landesliga in die Kreisliga A durchgereicht zu werden. Der Trainerwechsel von Thomas Hauser zu Dennis Weiß hat noch keinen Effekt gebracht – beide Spiele danach wurden verloren.

17. Spieltag: Anstoßzeiten, Schiedsrichter-Ansetzungen und SÜDKURIER-Tipps

Samstag, 14:30 Uhr:

SV Jestetten – FC Schlüchttal (Vorrunde: 2:2). – SR: Uwe Seifert (Waldshut-Tiengen). – Tipp: 4:0.

FC Wallbach – FC Zell (3:3). – SR: Gerrit Peukert (Rheinfelden). – Tipp: 3:1.

Samstag, 15:30 Uhr:

SV 08 Laufenburg – FC Wehr (1:2). – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – Tipp: 4:1.

Sonntag, 14:30 Uhr:

SpVgg. Brennet-Öflingen – FC Schönau (0:5). – SR: Leonardo Vallone (Albbruck). – Tipp: 3:1.

Bosporus FC Friedlingen – VfR Bad Bellingen (1:1). – SR: Luigi Satriano (Zell). – Tipp: 0:4.

FC Wittlingen – SV Weil II (0:2). – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – Tipp: 2:2.

Sonntag, 15 Uhr:

FV Lörrach-Brombach II – TuS Efringen-Kirchen (3:2) . – SR: Franco Natale (Steinen). – Tipp: 3:1.

