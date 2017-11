Regiosport Hochrhein SV 08 Laufenburg kennt kein Pardon

Rothaus-Bezirkspokal: 16:1-Sieg im Achtelfinale gegen den FC Bad Säckingen. SV Jestetten gewinnt Pokal-Hit gegen Bezirksliga-Spitzenreiter FC Schönau im Elfmeterschießen. VfR Bad Bellingen scheitert beim A-Kreisligisten TuS Stetten mit 2:3

Fußball, Rothaus-Bezirkspokal: (gru) Sechs der acht Achtelfinales sind gespielt, die Partie des A-Kreisligisten SpVgg. Wutöschingen gegen Bezirksligist TuS Efringen-Kirchen läuft im Moment noch. Zur Pause steht es 3:0 für die Gäste aus dem Rebland. Die Partie des C-Kreisligisten SpVgg Wehr beim FV Haltingen findet am Mittwoch, 15. November, 19.30 Uhr, statt.

Diesen Nachmittag wird der FC Bad Säckingen so schnell nicht vergessen. Der A-Kreisligist lief beim SV 08 Laufenburg zwar nicht als Favorit auf, doch dass das Team am Ende der 90 Minuten mit 1:16 vernichtet deklassiert sein würde, daran hatten nicht einmal die größten Pessimisten gedacht. Schon zur Pause lag die Elf von David Schäfer, die zu Beginn sogar zwei hochkarätige Chancen hatte, mit 0:7 zurück. Allein Sandro Knab hatte bis zur 32. Minute das 4:0 für die Laufenburger heraus geschossen. Die weiteren Treffer erzielten Angelo Armenio (3), Matteo Mäder (2), Alexander Herr (2), Francesco Seidita, Fabrizio Tardo, Abdel Amin Bouhouch, Bujar Halili und Manuel Beyrle (Eigentor).

Weitaus spannender verlief der Pokal-Hit beim SV Jestetten, der als Tabellendritter der Bezirksliga den Spitzenreiter FC Schönau zu Gast hatte. Die Schönauer Pausenführung durch Johannes Walleser glich Marco Lohr nach Foul an Cedric Hosp per Strafstoß in der Nachspielspielzeit aus. Nach einer torlosen Verlängerung avancierte Yannic Frey zum Matchwinner. Während auf Jestetter Seite einzig Lor verschoss, hielt Frey die Elfmeter von J. Walleser und Dominik Pfeifer.

Das Wiedersehen mit seinem einstigen Verein TuS Stetten hatte sich Trainer Werner Gottschling vom VfR Bad Bellingen auch anders vorgestellt. Der A-Kreisligist setzte sich knapp mit 3:2 (1:1) durch. Endrit Gashis Führung (30.) hatte Yannik Domagala (36.) für den Bezirksligisten noch ausgeglichen. Im zweiten Abschnitt zog der Lörracher Club nach Treffern von Tizian Wagner (61.) und Arjenit Gashi (82.) auf 3:1 davon. Das 2:3 durch Domagala (87.) kam zu spät.

Erst in der Schlussphase erlöste Amir Qerimi (74.) den FC Wittlingen mit seinem Treffer zum 1:0-Pokalsieg beim tapfer kämpfenden A-Kreisligisten SC Lauchringen. Damit feierte der Bezirksligist den fünften Pflichtspielsieg in Serie.

Balsam auf die geschundene Seelen beim SV Nollingen war der knappe 1:0-Sieg gegen B-Kreisligist TuS Maulburg. Auf dem Kunstrasen im Europastadion traf Massimiliano Di Feo in der 68. Minuten zum Sieg. In der Liga hat der A-Kreisligist seit dem 4:1 beim FC Hauingen am 23. September nicht mehr gewonnen.

Dieser FC Hauingen mühte sich beim B-Kreisligisten FC Dettighofen zu einem 2:1-Sieg.