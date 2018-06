Regiosport Hochrhein SV 08 Laufenburg ist heiß auf die Relegation gegen die SpVgg. Untermünstertal

Fußball-Bezirksliga: 5:2-Sieg beim FC Geißlingen besiegelt die Vizemeisterschaft. Gastgeber sind noch nicht endgültg abgestiegen und drücken nun den Laufenburgern ebenso die Daumen wie dem FSV RW Stegen, der um den Aufstieg in die Verbandsliga spielt

Fußball-Bezirksliga: – Es war eine sonderbare Mischung aus Freude und Enttäuschung, als die Fußballer des SV 08 Laufenburg vom Platz gingen. Sandro Knab strecke noch auf dem Rasen alle Viere von sich, seine Teamkollegen griffen erst einmal zur Wasserflasche. Spätestens jetzt war ihnen klar, dass es nicht zu Titel und Aufstieg gereicht hat.

Der letztlich ungefährdete 5:2-Sieg gegen den FC Geißlingen war die Erfüllung einer Pflichtaufgabe, die Party fand 90 Kilometer weiter westlich statt. Der VfR Bad Bellingen hatte das 0:1 zur Pause gegen den FC Wallbach noch in ein 4:2 gedreht. „Glückwunsch an den Meister“, gratulierte denn auch Trainer Michael Wasmer: „Natürlich hatten wir uns vor diesem Spiel einen gewissen Druck gemacht anderen. Aber uns war klar, dass wir es nicht in der eigenen Hand hatten, den Titel zu gewinnen. Jetzt freuen wir uns auf das Bonbon dieser Saison – die Aufstiegsspiele.“

So wenig wir beim SV 08 Laufenburg das vorläufige Ende einer, so Wasmer, „grandiosen Saison“ gefeiert wurde, so wenig flossen ein paar Meter nebenan beim FC Geißlingen die Tränen ob des drohenden Abstiegs: „Wir waren ja eigentlich schon im Winter weg“, zog Aushilfstrainer Georg Isele trotz allem eine positive Bilanz: „Die Jungs haben super mitgezogen. Wir haben uns zum Ausklang ein Endspiel verschafft.“

Dass der Abstieg des Aufsteigers noch nicht definitiv sicher ist, sei letztlich nur eine kleine Zugabe: „Lassen wir uns überraschen. Aber wir bibbern jetzt nicht zwei Wochen lang, bis alle Relegationsspiele entschieden sind“, sieht es Isele nüchtern. Emotionaler wird er beim Blick auf die vergangenen fünf Monate: „Es war die absolut richtige Entscheidung, dieses Amt anzunehmen. Die Zeit beim FC Geißlingen war richtig toll für mich“, verabschiedet er sich nun zur SG Mettingen/Krenkingen und übergibt an Andreas Bauhuber.

Nur kurz keimte etwas Spannung in der dürftigen Partie, die von je zwei Strafstößen auf beiden Seiten geprägt war. Mindestens drei Pfiffe von Mirco Radtke waren berechtigt, das vermeintliche Foul an Onur Dokuzkardes, das dem „Elfer“ von Sandro Knab zum 4:1 vorausgegangen sein soll, hält nicht jeder Bewertung stand. Der Laufenburger aber war von der Regelwidrigkeit überzeugt. Auf Nachfrage des Unparteiischen gab er an, gefoult worden zu sein.

Drei Mal – Bujar Halili und Sandro Knab sowie Felix Mülhaupt – trafen die Schützen. Beim zweiten Mülhaupt-Versuch war Fatih Er dran: „Wenn Felix trifft steht’s 3:4 und dann kann es nochmal heiß werden“, so Isele, der seine Elf im zweiten Durchgang attestierte, „einer richtigen guten Elf doch Paroli geboten zu haben“.