Gewichtheben SV 08 Laufenburg gewinnt vier Titel

Bezirksmeisterschaften der Gewichtheber der Bezirke Hochrhein-Schwarzwald/Bodensee in der Laufenburger Rappensteinhalle

Gewichtheben: (frä) Die Bühne der Rappensteinhalle war Wettkampfort für die Bezirksmeisterschaften der Bezirke Hochrhein-Schwarzwald/Bodensee. 37 Teilnehmer waren in drei Gruppen aufgeteilt. In der erste Gruppe, den Masters (Altersklasse 1–9), wurde nach "Sinclairpunkten" gewertet. Hier war Andreas Albiez (AK1/35 -39 Jahre) am Start. 69 Kilogramm im Reißen und 90 kg im Stoßen ergaben 250,6 Punkte und bedeuteten die Bronzemedaille für ihn.

Mit 69 Jahren hob Werner Stöcklin in AK 7. Hier wurde er im Alleingang mit 48 kg im Reißen und 56 kg im Stoßen Meister. In Gruppe zwei errang Alexander Gruner bei den Junioren (-69 kg) mit 73 kg im Reißen und 90 kg im Stoßen den Titel. Bei den Frauen der Klasse bis 69 kg wurde Cavide Benseven mit 59 kg im Reißen und 81 kg im Stoßen Meisterin. Gute Leistungen zeigte Johannes Böhler bei den Senioren der 3. Gruppe. Mit 96 kg im Reißen und 117 kg im Stoßen erkämpfte er sich in der Klasse bis 85 kg Silber. In der Teamwertung siegten die Laufenburger mit 231 Punkten.