Fußball, Aufstieg-Hinspiel zur Landesliga

SV 08 Laufenburg – SpVgg. Untermünstertal 2:3 (0:3). – Tore: 0:1 (7.) Agbaka; 0:2 (35.) Baur; 0:3 (45.+2/FE) Agbaka; 1:3 (63./FE) Halili; 2:3 (64.) Knab. – SR: Arne Grigorowitsch (Lahr). – Z.: 650.

Einlauf zum Aufstiegs-Hinspiel SV 08 Laufenburg - SpVgg. Untermünstertal

Eine engagierte Leistung nach der Pause und ein Doppelschlag von Bujar Halili, der einen von Mario Carla an Amin Bouhouch verursachten Strafstoß (63.) verwandelte, und Sandro Knab (64.), sorgten vor 650 Zuschauern für ein am Ende noch achtbares Resultat für den SV 08 Laufenburg: "Warum sollen wir dort nicht 2:0 gewinnen?", fragte ein sichtlich enttäuschter Trainer Michael Wasmer nach einer Vorstellung, die in der ersten Hälfte nicht einmal bezirksligareif gewesen war.

Zum Seitenwechsel war es reichlich still im weiten Rund. "Ich war total perplex von dem, was wir bis dahin geboten hatten", sprach Wasmer aus, was die Zuschauer fühlten. So konnten und so wollten die Gastgeber im zweiten Abschnitt nicht weiter machen. Sie hatten in den ersten 45 Minuten nicht den Hauch einer Chance.

Die Gäste übernehmen sofort das Kommando: "Wir konnten ja locker aufspielen", freute sich Dalton Agbaka, der zwei Mal traf, mahnte aber: "Wir würden einen Riesenfehler machen, das Rückspiel zu locker zu nehmen." Der Untermünstertaler Torjäger hatte mit einem verdeckten Schuss die Führung besorgt und in der Nachspielzeit einen Strafstoß verwandelt, den außer Arne Grigorowitsch nicht viele Unparteiische gepfiffen hätten. Ablie Suwareh hatte förmlich den Körperkontakt gegen Amin Bouhouch gesucht, so dass dieser ihm kaum mehr ausweichen konnte.

Zwar spielten die Laufenburger nach dem Wechsel engagierter, gingen aggressiver in die Zweikämpfe, doch spätestens nach dem 2:3 bremsten die Gäste den Elan. Das Anrennen war vergeblich. Der erlösende Ausgleich wollte nicht fallen, wäre angesichts des ersten Durchgangs nicht wirklich verdient gewesen: "Wir müssen die positive Reaktion ins Rückspiel mitnehmen. Noch ist nichts verloren", hatte Wasmer kurz nach dem Abpfiff die Enttäuschung schnell herunter geschluckt und ließ eine Kampfansage folgen: "Wir lassen uns von der Kulisse dort nicht verrückt machen."

SV 08 Laufenburg: Er – Schmidle, Bouhouch, Feldmann, – Mäder (90.+3 Völz), Mathis, Halili, Seidita (55. Schmidt), Lerch (55. Dokuzkardes) – Esser (66. Ferrara), Knab.

Alle Videos: Matthias Scheibengruber