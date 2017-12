Regiosport Hochrhein SV 08 Laufenburg feiert zwei Siege

Gewichtheber-Nachwuchs erfolgreich beim Zwei-Burgen-Turnier des AC Weinheim. Sophie Corciulo für den TuS Herten am Start

Gewichtheben: – Mit zwei Siegern und Platz acht in der Vereinswertung kehrte der Heber-Nachwuchs des SV 08 Laufenburg vom Zwei-Burgen-Turnier des AC Weinheim nach Hause. Die talentierte Leonie Hilbert (Jahrgang 2005) setzte sich in der Klasse bis 48 Kilo knapp gegen Lisa-Marie Pfalzgraf (KSV Durlach) durch. Die Laufenburgerin steigerte ihre Bestleistungen – um fünf Kilo auf 35 Kilo im Reißen und um vier Kilo auf 44 Kilo im Stoßen. 79 Kilo im Zweikampf brachten ihr einen Vorsprung von einem Kilo. Ebenfalls als Sieger stand Levin Xu (Jahrgang 2007) auf dem Treppchen. 21 Kilo (Reißen) und 26 Kilo (Stoßen) waren seine verbesserte Leistung.

Erstmals im Einsatz war Leon Schatz (2007), der sich mit 15 (Reißen) und 17 Kilo (Stoßen) über den vierten Platz in der Klasse bis 45 Kilo freute. Ebenfalls Vierter wurde Emil Schmidt (2005) mit 24 (Reißen) und 32 Kilo in der Klasse bis 56 Kilo. In der stark besetzten Klasse über 69 Kilo gelangen Florian Mutter (2004) zwar persönliche Bestleistungen mit 28 (Reißen) und 35 Kilo (Stoßen), doch in der Gesamtwertung reichte es ihm nur zu Platz neun.

Für den TuS Herten war Sophie Corciulo (2006) in der Klasse bis 44 Kilo dabei. Die junge Heberin freute sich mit 21 (Reißen) und 27 Kilo (Stoßen) über den Klassensieg.