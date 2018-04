vor 11 Stunden Matthias Scheibengruber Regiosport Hochrhein SV 08 Laufenburg dreht nach der Pause auf

Fussball Bezirksliga Hochrhein: Wasmer-Elf macht aus einem 0:2 gegen BFC Friedlingen ein 7:2. FC Erzingen erzielt in zwölf Minuten fünf Tore beim 6:0 gegen den FC Wallbach. Enttäuschender Auftritt des SV Jestetten beim 0:3 gegen FV Lörrach-Brombach II. TuS Efringen-Kirchen spielt 74 Minuten lang in Unterzahl beim 0:0 in Weil