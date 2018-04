Regiosport Hochrhein SV 08 Laufenburg blickt nach vorn

Fußball-Bezirksliga: Trainer Michael Wasmer blickt trotz der beiden Niederlagen in den vergangenen fünf Tagen zuversichtlich auf die Partie beim FC Wallbach. Bosporus FC Friedlingen sieht Chancen auf Platz 14

Fußball-Bezirksliga: – Unter Strich rumort es ordentlich. Bosporus FC Friedlingen (16.) will am Freitag im Nachholspiel gegen den FC Schönau (10.) und am Sonntag gegen den SV Buch (3.) punkten, um Platz 14 ins Visier nehmen zu können. Diesen hingegen will der TuS Efringen-Kirchen (14.) im direkten Duell mit Nachbar FC Schlüchttal (15.) verteidigen.

Weg von diesem Strich will der FC Wallbach (12.) kommen. Nach dem 1:4 beim SV Buch (3.) hat die Elf nun den SV 08 Laufenburg vor der Brust. Der steckt seit ein paar Tagen zumindest in einer Ergebniskrise, kassierte zwei Mal in Folge vier Gegentore und fiel auf Rang fünf zurück.

Das 2:4 des SV 08 Laufenburg am Mittwoch beim neuen Spitzenreiter FC Wittlingen wurmt Michael Wasmer schon noch: "Kriegen wir die beiden klaren Strafstöße, verlieren wir dieses Spiel nicht", war er weniger mit seiner Elf als mit dem Unparteiischen unzufrieden: "Wir haben die besseren Chancen, aber Pech im Abschluss auf dem kleinen Platz." Trotz personeller Nöte ist er davon überzeugt, dass es in Wallbach wieder aufwärts geht: "Mit der Leistung von Wittlingen ist etwas drin." Im Kandertal feierte der im Winter von den SF Oberried gekommene Thierry Barb nach langer Wartezeit sein Debüt.

Mehr Personal hatte auch Patrick Bayer schon beim FC Wallbach zur Verfügung. Zahlreiche Verletzte ließen den Kader soweit schrumpfen, dass der Trainer kurzfristig Christof Mutter, Nico Joos und Raffael Eschbach aus der "Zweiten" zurück in den Bezirksliga-Kader holte. Gegen die Null-Achter ist nicht nur der Ex-Laufenburger Max Stockkamp heiß: "In Buch haben wir das Spiel vor der Pause verschlafen", fordert Bayer eine gewaltige Leistungssteigerung.

