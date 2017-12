Regiosport Hochrhein SV 08 Laufenburg bleibt vorn dabei

Landesliga-Gewichtheber gewinnen beim Verfolger VfL Nagold

Gewichtheben Landesliga

VfL Nagold – SV 08 Laufenburg 378,8:402,0

(wf) In Bestbesetzung und mit wenigen Fehlversuchen sicherte sich die Staffel des SV 08 Laufenburg einen verdienten 3:0-Erfolg beim Verfolger VfL Nagold und festigte Platz zwei hinter dem verlustpunktfreien Spitzenreiter VfL Sindelfingen. Was nach einem klaren Sieg aussieht, täuscht. Der VfL Nagold war stark aufgestellt und lieferte einen spannenden Wettkampf. Das Reißen hatten die laufenburger noch mit 150:127,9 klar für sich entschieden, doch im Stoßen zählte jedes Kilo. Am Ende hatten die Null-Achter mit 252,0:250,9 einen minimalen Vorsprung. Erst nach dem letzten Versuch von Luis Lopez, der 164 Kilo zur Hochstrecke brachte, war der Erfolg gesichert.

Die Laufenburger Punkte holten Lisa Eble (104), Lius Lopez (92), Leonie Stöcklin (66), Andreas Albiez (64), Johannes Böhler (45) und Niklas Gruner (45). Die elf Punkte von Max Hilbert wurden gestrichen.