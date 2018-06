Regiosport Hochrhein SV 08 Laufenburg bleibt im Titelrennen und FC Schlüchttal steigt ab

Fußball-Bezirksliga: Bujar Halili erzielt drei Treffer beim Laufenburger 6:1-Sieg gegen den SV Weil II und Giuseppe Ferrara gelingt das 100. Joker-Tor der Bezirksliga. FC Erzingen besiegelt mit 3:0-Erfolg den Abstieg des FC Schlüchttal. FC Wallbach gleicht Heimbilanz mit einem 4:0 gegen Bosporus FC Friedlingen aus. SV Jestetten mobilisiert nach dem Kraft zehrenden Pokalfinale die letzten Reserven und besiegt den FC Schönau mit 3:1

SV 08 Laufenburg – SV Weil II 6:1 (1:0). – Tore: 1:0 (43.) Halili; 2:0 (58.) Schmidt; 3:0 (70.) und 4:0 (77.) beide Halili; 5:0 (83.) Völz; 6:0 (85.) Ferrara; 6:1 (88./FE) Perrone. – SR: Mario Janutsch (Zell). – Z.: 120. – Kurz vor der Pause brach Bujar Halili mit seinem ersten von drei Toren den Bann. Die Null-Achter waren bis dahin vergeblich angestürmt, machten nichts aus ihrer Überlegenheit. Im zweiten Abschnitt erhöhte A-Junior Luca Schmidt (58.) auf 2:0, danach war die Partie gelaufen. Halili (70./77.) legte zwei Treffer nach, Julian Völz (83.) und Giuseppe Ferrara (85.) trafen ebenfalls. Der Weiler Strafstoß durch Guido Perrone (88.) war nur noch für die Statistik. Ferraras Treffer war ein besonderes Tor, denn es war das 100. Joker-Tor in dieser Saison und es war Ferraras erster Saisontreffer.

SV Jestetten – FC Schönau 3:1 (0:0). – Tore: 1:0 (75.) Boscarino; 1:1 (80.) Ma. Steinebrunner; 2:1 (81.) M. Rangnau; 3:1 (85.) Th. Rangnau. – SR: Jan Sigel (Waldshut-Tiengen). – Z.: 120. – Der SV Jestetten hatte schon einfachere letzte Heimspiele. Körperlich und geistig war seine Elf nach dem im Elfmeterschießen verlorenen Pokalfinale am Ende: "Vier, fünf Spieler hätte gar nicht bringen dürfen", übte sich Trainer Michele Masi in Nachsicht und war umso erfreuter, dass sein Team im zweiten Durchgang den Hebel umlegte. Cristian Boscarino traf nach 70 Minuten zur Führung. Den Ausgleich durch Matthias Steinebrunner (80.) steckten die Jestetter prima weg. Eine Minute danach hatte Martin Rangnau das 2:1 erzielt und in der 85. Minute gelang Thomas Rangnau gar das 3:1.

FC Wallbach – Bosporus FC Friedlingen 4:0 (3:0). – Tore: 1:0 (10.) Flato; 2:0 (13.) Heyde; 3:0 (19./ET) Egle; 4:0 (53.) Stockkamp. – SR: Timo Stürzl (Waldshut-Tiengen). – Z.: 200. – Das letzte Heimspiel von Torwart Maurizio Di Bella war schon nach 19 Minuten entschieden. Albert Flato, Mike Heyde und BFC-Verteidiger Achim Egle per Eigentor hatten für den Wallbacher 3:0-Vorsprung gesorgt. Spätestens nach dem 4:0 durch Max Stockkamp erlebte der 40-jährige Schlussmann einen gemütlichen Ausstand und die Wallbacher nach einer nicht immer optimalen Saison mit dem sechsten Heimsieg auf heimischem Terrain eine ausgeglichene Bilanz.

FC Erzingen – FC Schlüchttal 3:0 (1:0). – Tore: 1:0 (36.) und 2:0 (87.) beide Loparco; 3:0 (89.) Morawczik. – SR: Christian Kühn (Bad Säckingen). – Z.: 140. – Klaus Gallmann konnte sich am letzten Heimsieg und der Gala seiner Youngster Valentin Loparco (21) und Marco Morawczik (18) – das Duo erzielte alle drei Treffer und bereitete sie gegenseitig auch noch vor – nicht richtig erfreuen: "Mir tut es um meinen Heimatverein leid, der nun wohl definitiv absteigen muss." Gallmanns erster Weg führte nach dem Schlusspfiff zu Gästetrainer Felix Blatter: "Er hat tolle Arbeit geleistet, vor der ich den Hut ziehe. Felix ist der letzte, der am Abstieg des FC Schlüchttal schuld ist."