Regionalsport Hochrhein SV 08 Laufenburg II ist im Derby gegen den SV BW Murg in Zugzwang

SV 08 Laufenburg II ist im Derby gegen den SV BW Murg in Zugzwang

Fußball-Kreisliga A-Ost: FC Grießen und SV Berau lauern dahinter im Kampf gegen den Abstieg. SV Albbruck sichert sich mit einem 5:3-Sieg im Nachholspiel gegen den SV Nöggenschwiel den Ligaverbleib

Fußball-Kreisliga A-Ost: – Eine weitere Entscheidung ist am Mittwoch gefallen: Der SV Albbruck hat den Ligaverbleib mit dem 5:3 im Nachholspiel gegen den SV Nöggenschwiel gesichert. Er steht mit 32 Zählern nun uneinholbar auf Platz 11. Der SC Lauchringen kann mit einem Remis beim FC Weizen am Sonntag alles klar machen. Bliebe dem SV 08 Laufenburg II nur noch Platz 13 und die Hoffnung, das Abstiegsspiel gegen den Konkurrenten aus der Westliga zu gewinnen. Die Laufenburger müssen im Nachbarduell gegen den SV BW Murg unbedingt punkten.

Rechnerisch könnten die Null-Achter sogar den SC Lauchringen noch überholen. Für Laufenburgs Trainer Thomas Scherzinger, der zum Saisonende aufhört, und seine Elf heißt es zunächst aber, die Ausgangsposition zu halten. "Wir sind in einer Situation, mit der wir nach der Vorrunde nicht mehr unbedingt gerechnet haben", sagt Scherzinger. Darin steckt ein Lob an sein Team, das sich nach der Winterpause diese Chance noch einmal hart erarbeitet hat. Scherzinger: "Wir mussten wirklich um jeden Punkt extrem kämpfen. Mit immer wechselnder Aufstellung."

Das ist das Los einer Reserve. Es ist immer wieder eine Lotterie, wer für die Spiele zur Verfügung steht. Für die Null-Achter ist dies eher eine unglückliche Situation – besonders am Wochenende. "Das Problem ist, dass unsere erste Mannschaft um den Titel in der Bezirksliga spielt. Deshalb sind wir im Derby gegen den SV BW Murg eher wieder eingeschränkt", erklärt Scherzinger.

Das bedeutet: Er muss sein Team wieder umbauen. Einige seiner Spieler müssen wohl in der Ersten ran. Scherzinger muss seine Abwehr neu formieren und genügend Leute für die Ersatzbank zusammen kratzen.

"Die Murger haben einen guten Angriff. Es wird interessant, wie wir das lösen können", so Scherzinger. Er ist ganz optimistisch. "Wir haben ganz gut gearbeitet, haben einen positiven Trend", sagt er.

Die Laufenburger wissen, dass sie in Zugzwang sind. Der FC Grießen und der SV Berau lauern. Der FC Grießen war zuletzt beim 6:0-Sieg gegen den FC Bergalingen gut drauf und fährt mit frischem Selbstvertrauen zum SV Rheintal. Der SV Berau tritt gegen den SV Nöggenschwiel an und in dieser Partie nicht chancenlos.

Spielansetzungen und SÜDKURIER-Tipps:

Freitag, 20 Uhr:

SV 08 Laufenburg II – SV BW Murg (Vorrunde: 2:4). – SR: Gerrit Peukert (Rheinfelden). – Tipp: 1:3.

Samstag, 16 Uhr:

FC Bad Säckingen – FC RW Weilheim (1:3). – SR: Philip Jourdan (Lörrach). – Tipp: 1:3.

Sonntag, 15 Uhr:

Spvgg. Wutöschingen – SG Mettingen/Krenkingen (3:0). – SR: Ünal Erbezci (Lauchringen). – Tipp: 1:2.

FC Bergalingen – VfB Waldshut (1:3). – SR: Andreas Schmidt (Todtmoos). – Tipp: 0:5.

SV Rheintal – FC Grießen (3:1). – SR: Marco Russo (Hilzingen). – Tipp: 3:2.

SV Berau – SV Nöggenschwiel (1:3). – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – Tipp: 1:1.

FC Hochrhein – SV Albbruck (2:2). – SR: Axel Amann (Bettmaringen). – Tipp: 4:2.

FC Weizen – SC Lauchringen (1:1). – SR: Marco Brendle (Freiburg). – Tipp: 2:1.

Stenos:

SV Albbruck – SV Nöggenschwiel 5:3 (4:2). –Tore: 1:0 (1.) und 2:0 (5.) beide Schaub; 3:0 (13.) Rotzinger; 3:1 (35.) Weiler; 3:2 (36.) Ebi; 4:2 (42.) Schaub; 4:3 (47.) Bächle; 5:3 (64.) Schaub. – SR: Stefan Mera-Linz (Schopfheim). – Z.: 50.

FC Bergalingen – SV Rheintal 0:4 (0:1). –Tore: 0:1 (44.) und 0:2 (46.) beide Asal; 0:3 (53.) Wagner; 0:4 (82.) Hashani. – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – Z.: 50.