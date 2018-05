Regiosport Hochrhein SÜDKURIER-Serie: Der sportliche Zenit beim FC Wehr war 2008 überschritten

In unserer Serie "Schon wieder zehn Jahre her..." blicken wir mit dem damaligen Spielertrainer Kurt Schwald auf das Ende des Höhenflugs beim FC Wehr

Fußball: – Der 18. Mai vor zehn Jahren ist in der sportlichen Geschichte des 1912 gegründeten FC Wehr ein bedeutendes Datum. Um Viertel nach Vier endet an jenem Sonntagnachmittag auf der Sportanlage des FC Denzlingen die erfolgreichste Zeit des Vereins. Just in diesem Moment lässt sich Spielertrainer Kurt Schwald beim Stand von 0:2 auswechseln. Am Ende verlieren die Wehrer mit 0:6, steigen sang- und klanglos aus der Verbandsliga ab.

Was damals keiner ahnt: Es ist nicht nur ein Abschied aus der höchsten Spielklasse des Südbadischen Fußballverbandes. Abgesehen von einem Landesliga-Intermezzo unter Trainer Lothar Silfang in der Saison 2010/11 setzt der FC Wehr damals zu einem Sinkflug an, den erst Michael Schenker – jetzt nicht mehr als Spieler, sondern als Trainer – 2014 in der Kreisliga A bremst. Heute kämpft der Traditionsverein in der Bezirksliga erneut um den Ligaverbleib.

Die Angst vor dem Sturz in die Kreisliga A ist stärker denn je. Von einer Rückkehr in den überregionalen Fußball redet niemand mehr.

Auch wenn seine Trainertätigkeit 2008 mit dem Abstieg endete, blickt Kurt Schwald gern auf jene sechs Jahre beim FC Wehr zurück: „Es war eine spannende und erfolgreiche Zeit. Ich kam 2002 vom FC Teningen gekommen und trat meine erste Stelle als Spielertrainer an.“ Unter Werner Reich hatten die Wehrer als Neuling die Saison 2001/02 auf Platz neun abgeschlossen.

Mit Kurt Schwald wehte schnell ein neuer Wind durchs Wehratal. Im Auftaktspiel wurde der FC Sexau mit 5:0 nach Hause geschickt. Ende September übernahm die Elf die Tabellenspitze, ging mit neun Punkten Vorsprung in die Winterpause und stand schon am 4. Mai 2003 als Meister und Aufsteiger in die Verbandsliga fest. Am Schluss lag der SV Waldkirch elf Punkte zurück und Wehrs Stürmer Frank Tufaro wurde mit 27 Treffern bester Torschütze der Liga.

Der Höhenflug ging aber noch weiter. In der Verbandsliga waren die Wehrer kein Kanonenfutter, wurden Achter im Aufstiegsjahr und verpassten in der Folgesaison den Ligaverbleib nur um drei Punkte. Nach einem Jahr zum Durchatmen startete Kurt Schwald mit seiner Elf im Spieljahr 2006/07 erneut durch, holte dieses Mal den Meistertitel mit sieben Punkten Vorsprung auf den FV Herbolzheim. Spätestens mit dem zweiten Verbandsliga-Aufstieg war der Club in Südbaden eine feste Größe.

Allerdings zeichnete sich in jener Saison früh ab, dass der Zenit längst überschritten waren: „Damals haben wichtige Spieler aus verschiedensten Gründen immer wieder gefehlt.“ Schon in der Winterpause wurde entschieden, dass im Juli 2008 ein neuer Trainer das Zepter übernehmen sollte. Jens Lupberger aus den eigenen Reihen sollte auf Kurt Schwald als Spielertrainer folgen. Schwald orientierte sich in den Breisgau, übernahm das Traineramt beim Verbandsligisten Freiburger FC.

Der Stern des FC Wehr begann allerdings zu sinken. Jens Lupberger konnte den Durchmarsch in die Bezirksliga nicht aufhalten, rückte 2009 wieder in die Reihen der Spieler, als der frühere Spieler und Trainer Lothar Silfang aus Degerfelden zum vierten Mal seinen Dienst beim FC Wehr antrat. Als Vizemeister führte Silfang den Club durch erfolgreiche Aufstiegsspiele gegen die SpVgg. Untermünstertal in die Landesliga. Mit lediglich zwölf Punkten auf dem Konto folgte 2011 aber der umgehende Abstieg zurück in die Bezirksliga.

Es sollte aber noch Schlimmer kommen, obwohl in Peter Johann ein ambitionierter Trainer das Ruder übernommen hatte. Der FC Wehr schlingerte der Kreisliga entgegen. Selbst Michael Schenker, im Frühjahr 2012 geholt, vermochte – ausgerechnet zum 100. Vereinsgeburtstag – den freien Fall nicht zu bremsen. In nur vier Jahren stürzte der Club aus der Verbandsliga in die Kreisliga A. Unter Schenker ging es dann allerdings wieder aufwärts. 2014 gelang ihm die Rückkehr in die Bezirksliga.

Kurt Schwald: „Wir haben damals mit dem FC Wehr in der Verbandsliga einen tollen Fußball gespielt“

Vor zehn Jahren beendete Kurt Schwald (47) seine Tätigkeit als Spielertrainer des FC Wehr. Heute blickt der Versicherungsfachmann aus Zell auf eine tolle Zeit zurück.

Kurt, was bleibt aus den Jahren beim FC Wehr in der Erinnerung zurück?

Es war eine wahnsinnig spannende Phase meines Fußballerlebens. Wir hatten damals einen tollen Kader, spielten einen hervorragenden Fußball.

Wie kamen Sie eigentlich zum FC Wehr?

2002 holte ich als Spieler mit dem FC Teningen den Titel in der Verbandsliga. Mit 31 Jahren war mir die Oberliga aber zuviel Aufwand. Der Kontakt zum FC Wehr kam einerseits über meinen Zwillingsbruder Michael, der schon 2001 vom VfR Rheinfelden gekommen war, und über einige Spieler wie Roberto Brogno und Michael Schenker, die kannte. Also fragte der damalige Sportchef Dieter Romanus bei mir an.

Sie holten zwei Titel, stiegen aber auch zwei Mal ab. Wieso fehlte die Konstanz?

Nach dem ersten Abstieg 2005 gab es einen Strukturwechsel. Das hatte mich damals gereizt und so bin ich geblieben. Andererseits war diese erfolgreiche Zeit auch für den Verein eine Herausforderung. Allerdings war es nicht möglich, einen breiten Kader für die Verbandsliga zu finanzieren. So sind wir immer wieder an unsere Grenzen gestoßen.

Sehenswert war damals der Fußball des FC Wehr unter Ihrer Regie.

Wir hatten in jenen Jahren richtig gute Fußballer in unseren Reihen, keine Frage. Die Mischung war gut. Zudem war ich als Spielertrainer geprägt von Erfahrungen, die ich beim FC Steinen und beim FC Teningen bei dem von mir sehr geschätzten Trainer Uwe Ehret machte. Er ist leider viel zu früh verstorben.

Einige Spieler aus Ihrer Wehrer Zeit sind heute als Trainer tätig – durch Sie?

In der Tat wurden unter anderem Erkan Aktas, Giuseppe Stabile, Urs Keser, Thorsten Szesniak und Michael Schenker erfolgreiche Trainer. Ob ich persönlich einen Anteil daran habe, kann ich nicht beurteilen. Zumindest wäre es schön, wenn dem so ist.

Verfolgen Sie den Weg des FC Wehr?

Natürlich interessiert mich, was im regionalen Fußball passiert, schon weil mein Bruder Michael den FC Zell trainiert. Auch die hervorragende Arbeit von Michael Schenker beim FC Wehr verfolge ich seit Jahren. Ohne ihn wäre der Verein sicher nicht wieder ein fester und guter Bestandteil der Bezirksliga geworden.

Sie selbst waren bis Frühjahr 2015 beim SV Weil tätig, halfen danach als Trainer und Spieler beim FC Zell aus. Haben Sie keine Ambitionen mehr?

Was mich reizen würde, ein Trainerjob in der Landesliga, geht aus beruflichen Gründen nicht mehr. Also genieße ich den Freizeitsport und spiele zum Plausch noch etwas in der Zeller „Zweiten“ in der Kreisliga C.