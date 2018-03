Regionalsport Hochrhein SSV Grenzach: Fabian Löwe darf nach Berlin

Schwimmer aus Bannholz qualifiziert sich beim "Hi-Point Meeting" in Zürich für die Deutsche Jahrgangsmeisterschaft in Berlin

Schwimmen: (sk) Fabian Löwe, der in Bannholz wohnt und für den SSV Grenzach startet, hat sich beim "Hi-Point Meeting" in Zürich für die Deutsche Jahrgangsmeisterschaft Ende Mai in Berlin qualifiziert. In dem internationalen Wettkampf erreichte er in seiner Paradedisziplin 50 Meter Brust mit einer Zeit von 31,40 Sekunden sein selbst gestecktes Ziel. Über 200 Meter Brust qualifizierte sich Löwe mit einer Zeit von 2:43,11 Minuten für die baden-württembergische Meisterschaft Ende April in Heidelberg.

Für diese hat sich auch Natalie Schreiber mit einer Zeit von 1:20,48 Minuten über 100 Meter Brust qualifiziert. Noch erfolgreicher schwamm sie über 100 Meter Freistil. Mit ihrer Zeit von 1:02:20 Minuten qualifizierte sie sich für die süddeutsche Meisterschaft Ende April in Dresden.

Jan Draeger nutzte den Wettkampf in Zürich als Vorbereitung für den 21. Dänischen "Swim Cup" Mitte Mai in Esbjerg. Dort will er sich in Hochform präsentieren. Betreut wurden die drei Schwimmer des SSV Grenzach in Zürich von Trainer Paul Draeger.