Regionalsport Hochrhein SG Niederhof/Binzgen feiert den direkten Wiederaufstieg

Fußball-Kreisliga B-4: (neu) Es war frustrierend. Mit 23 Punkten war die SG Niederhof/Binzgen als Schlusslicht in die Kreisliga B abgestiegen. Das erste Jahr nach der Gründung der Spielgemeinschaft des SV Niederhof und FC Binzgen war unglücklich gelaufen. Fast ein Jahr später ist die SG wieder da. Sie verkraftete den Abstieg blendend und legte eine fulminante Saison hin. Die Elf von Trainer Dirk Tegethoff machte am 13. Mai mit dem 2:1-Sieg gegen den SV Eschbach am 23. Spieltag frühzeitig alles klar. Sie feierte den Titel und den direkten Wiederaufstieg.

Vergessen ist die vorangegangene Saison, die geprägt war von großem Verletzungspech. Immer wieder hatte Tegethoff viele Spieler, teils für mehrere Monate, ersetzen müssen. Oft war nur das Lob des Gegners geblieben. Das war am Ende nur ein schwacher Trost gewesen. "Irgendwann war es absehbar, dass es nicht reicht", erinnert sich Tegethoff, "aber wir haben alles gut verkraftet." Abgehakt, vergessen – der Sturzflug ist abgefangen.

Zweifel an der neuen Spielgemeinschaft, die im Sommer in die dritte Runde geht, hegte keiner. "Alles läuft prima mit den beiden Vereinen, die Kommunikation der beiden Sportchefs Tobias Butowski aus Niederhof und Frank Eckert aus Binzgen funktioniert gut", versichert Tegethoff. Auch unter den Spielern harmonierte es in der schweren Zeit. Alle blieben ruhig, Trainerteam und Spieler hielten zusammen und wollten gemeinsam die Ärmel hochkrempeln.

Tegethoff freute sich über eine gute Vorbereitung. Ein gutes Omen für die Runde. "Nur die Gruppeneinteilung hat mir ein bisschen Angst gemacht. Die Staffel 3 war wohl mit die stärkste in der Kreisliga B", sagt er. Die Hoffnung war, eine gute Runde zu spielen und am Ende einen Platz zwischen eins und vier zu holen. Die SG dominierte im Grunde. Die Statistik beweist es: Platz eins in der Vorrunden-, Rückrunden-, Heim- und Auswärtstabelle. 21 Siege, zwei Remis, nur zwei Niederlagen – eine stolze Bilanz.

Dabei begann es wenig verheißungsvoll. Im ersten Spiel ging es gleich schief. Die SG Niederhof/Binzgen verlor gegen den FC RW Weilheim II mit 1:3. Tegethoff: "Da war uns allen dann nicht mehr so wohl." Doch danach setzten die Niederhofer und Binzger zu einer tollen Serie an. Sie räumten alles aus dem Weg. Bis zum 7. April, bis zur 0:5-Klatsche beim Vizemeister SV Unteralpfen. Der Trainer gibt heute zu: "In diesem Spiel hatten wir null Chancen."

Die SG verkraftete auch den Abgang von Top-Torjäger Philipp Müller, der in der Winterpause zum A-West-Meister SV Herten wechselte. Er hatte bis dahin 25 Treffer erzielt und steht immer noch auf Rang zwei der Torjägerliste. Zunächst war es eine Hypothek. "Bis dahin hatten wir fast 60 Tore erzielt, heute haben wir 84", rechnet der Trainer vor. Die SG Niederhof/Binzgen ließ sich trotzdem nicht mehr vom Weg abbringen. Der Trainer konnte sich auf seine stabile Defensive verlassen. Eine weitere Stärke sieht Tegethoff in der guten Mischung zwischen jungen und erfahrenen Spielern. Vor allem blieb die SG diesmal vom Verletzungspech weitgehend verschont, zumindest, bis der Titel unter Dach und Fach war. Dennoch sagt der Trainer: "Es hat mich schon ein bisschen überrascht, dass wir so glatt durchmarschiert sind."

Im dritten Jahr nach dem Zusammenschluss der Aktivmannschaften will sich die SG Niederhof/Binzgen in der Kreisliga A behaupten. Das Team bleibt zusammen, den einen oder anderen Neuzugang werde es laut Tegethoff geben. Sicher ist noch nichts. Der Trainer hat ein klares Ziel: "Wir wollen so schnell wie möglich auf 40 Punkte kommen."